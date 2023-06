"Coscienza critica e pensiero libero"

Confartigianato rinnova la propria adesione al Campionato di Giornalismo apprezzando il percorso che La Nazione sta portando avanti da oltre vent’anni. Per gli studenti l’esperienza di scrittura giornalistica è un esercizio fondamentale di organizzazione del pensiero, di analisi e di sintesi. La lettura del quotidiano stimola l’interesse dei ragazzi nei confronti del mondo che li circonda creando un ponte tra le materie che stanno studiando a scuola ed il contemporaneo. Un progetto strutturato, come Cronisti in classe, aiuta a perseguire l’importante finalità di sviluppare attraverso gli articoli di giornale una coscienza critica educando i ragazzi e le ragazze alla libertà di pensiero. Il progetto consente di far riscoprire ai giovani non solo il piacere che può dare la lettura del quotidiano ma anche il potere che ha la scrittura di cambiare il mondo. Come afferma la linguista Vera Gheno: "Ognuno di noi è le parole che sceglie: conoscerne il significato e saperle usare nel modo giusto e al momento giusto ci dà un potere enorme, forse il più grande di tutti". Auguro quindi ai giovani di essersi lasciati conquistare dall’ affascinante mondo delle parole e di far tesoro di questa esperienza. Confartigianato è sempre più impegnata sulla formazione dei giovani. Abbiamo pubblicato il volume "Da grande farò l’artigiano" finalizzato a far conoscere il mondo dell’artigianato e delle professioni autonome alle nuove generazioni e per il secondo anno consecutivo stiamo portando avanti con il liceo Artistico di Grosseto un progetto molto importante che si fonda sull’incontro, a scuola, tra le imprese dell’artigianato artistico e gli studenti, per il trasferimento del know how. Grazie a questo progetto che si chiama "La bottega orafa: arti e mestieri – laboratorio attivo di metalli ed oreficeria", abbiamo ottenuto il Premio di eccellenza Duale, importante riconoscimento nazionale coordinato dalla Camera di commercio Italo-Germanica.