"C’è l’ambiente tra i nostri valori"

CASTELFRANCO

Dermacolor, azienda di Castelfranco che ha il rispetto

dell’ambiente tra i propri valori fondanti, è stata tra i partner del progetto Cronisti in classe-Campionato di giornalismo anche per la ventunesima edizione che si è appena conclusa. Alla base della mission di Dermacolor (nella foto i soci, da sinistra, da sinistra Marco Meucci, Viola Palagini, Valentina Palagini e Andrea Meucci), c’è la sostenibilità ambientale. L’azienda ha un impianto fotovoltaico per la produzione del fabbisogno energetico e una flotta di auto elettriche con colonnine di ricarica.

"La nostra struttura – spiega Valentina Palagini – in questi anni si è dotata di nuovi ed efficienti reparti, come il laboratorio di analisi e di rifinizione, e un’area dedicata esclusivamente alle presentazioni e agli incontri con i clienti. Dal punto di vista industriale e strategico, il nostro obiettivo è quello di eliminare o sostituire le sostanze chimiche pericolose dai processi della concia della pelle".

In questi ultimi anni gli investimenti in ricerca finalizzati a migliorare l’impatto ambientale sono stati una prerogativa di Dermacolor, come spiega il direttore tecnico Andrea Meucci: "Tra le innovazioni c’è la linea di processo certificata D-Light Blue che permette di saltare per intero la cosiddetta fase di pickel, la più pericolosa della concia al cromo, con vantaggi significativi sulla sostenibilità ambientale del processo produttivo e notevoli risparmi su tempi e costi".

L’azienda di Castelfranco guarda anche alla trasparenza di gestione delle sostanze chimiche con due fari ben accesi sull’attività: "Prevenzione e precauzione". Da anni è presente sulla piattaforma ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) e ora con la certificazione Level 3 (il più alto del programma ZDHC Roadmap to Zero). Dermacolor ha dimostrato la conformità con la lista delle sostanze soggette a restrizione (MRSI) per formulazioni e materie prime ed ha superato la verifica della correttezza delle proprie procedure.