Siena, 20 ottobre 2018 - E' il grande giorno dello Straordinario. La messa del fantino alle 8.30 in Piazza in cui l'arcivescovo Antonio Buoncristiani ha benedetto la città e la Festa, parlando della pace. E ricordando anche la recente scomparsa di un fantino che ha corso due Carriere, l'Argentino. Poi la provaccia vinta dalla Chiocciola e subito i fantini sono andati alla segnatura in Comune. Monte tutte confermate come pure il debutto di Federico Arri detto Ares. "Nella mia vita c'è stata una rivoluzione copernicana, non avrei mai pensato di correre il Palio dopo che ad agosto sono andato via da Siena", le parole del fantino all'uscita dal Comune. "Mi aveva chiesto un nome bello e credo che Ares sia tale", le parole del capitano del Drago Fabio Miraldi.

LE MONTE DEI FANTINI - Ufficializzate, questa mattina dai capitani delle contrade, le monte dei fantini che questo pomeriggio disputeranno il palio staordinario che si corre per ricordare il centenario della fine della prima guerra mondiale. Ecco il quadro completo dei partecipanti: Torre, Tonina, Giosue' Carboni detto Carburo; Lupa, Schietta, Valter Pusceddu detto Bighino; Chiocciola, Terribile da Clodia, Elias Mannucci detto Turbine; Oca, Sorighittu, Giuseppe Zedde detto Gingillo; Drago, Una per tutti, Federico Arri, detto Aresz. Tartica, Remorex, Andrea Coghe detto Tempesta; Selva, Rombo de Sedini, Carlo Sanna detto Brigante; Civetta, Techero, Andrea Mari detto Brio; Giraffa Raol, Jonatan Bartoletti detto Scompiglio; Nicchio, Violenta da Clodia, Giovanni Atzeni. Mossiere Fabio Magni il cui compito non sara' dei piu' facili perche' sono ben sette i cavalli esordienti, alcuni dei quali hanno avuto problemi di adattabilita', soprattutto nelle fasi della mossa. Da tenere presenti anche le rivalita' storiche tra contrade che potrebbero condizionare la mossa: quella tra Oca e Torre e quella tra Tartuca e Chiocciola.

