Il 15° Concorso Internazionale di Eleganza Automobili Tutto il fascino delle coupé

«La MiniMiglia è nata quasi per scimmiottare la più bella gara del mondo, ma indubbiamente ci hanno sorpreso l'accoglienza e la grande partecipazione. Del resto, alla gente piace la competizione!». Giuseppe Orsi, responsabile della comunicazione di Kursaal Car Club, secondo classificato lo scorso anno insieme al nipote, che lo ha coadiuvato nel ruolo di cronometrista e navigatore, presenta con orgoglio la seconda edizione della "gara non gara" di Montecatini Terme, ma coglie anche l'occasione per presentare in esclusiva un'attesissima novità: «Il 21 e 22 settembre torna il Concorso Internazionale di Eleganza Automobili di Montecatini Terme e il tema sarà “coupé e decappottabili: l’eleganza a confronto dal 1920 al 1992”. Dietro c'è una lunga storia, che risale al 1934, che abbiamo recuperato e rilanciato, ed è il più importante in Italia dopo quello di Villa d'Este. Quando ci si riesce, perché il livello è altissimo, si tiene con cadenza biennale ed è solo a invito. Due anni fa partì da piazzale Michelangelo a Firenze e, dopo le verifiche tecniche, lo abbiamo portato a Montecatini Terme, dove le macchine si fermano due giorni nella piazzetta-giardino davanti al Comune, in sosta sui tappeti rossi nelle aiuole. Poi, la domenica, dopo il responso di una giuria internazionale, il cui presidente è l'ingegnere Sticchi Damiani, viene fatta la premiazione sulla rampa davanti all'entrata del Comune, con le macchine che vengono “chiamate” dopo la sfilata lungo viale Verdi. Quest'anno ci sarà una grande novità: il punto d'incontro, le verifiche tecniche e il via saranno a Villa Garzoni a Collodi, un luogo di grande prestigio e che, probabilmente, ospiterà un evento del genere per la prima volta nella storia. Abbiamo definito l'accordo recentemente, pertanto le macchine si ritroveranno a Collodi la mattina del sabato, verranno verificate, poi entreranno nel giardino dove resteranno per due ore, in concomitanza di un concorso fotografico per giovani dilettanti appassionati di auto storiche. Quindi, alle 15, partiranno dalla villa per arrivare a Montecatini, dove saranno esposte nel Parco delle Terme e vi sosteranno fino alla fine della mattina del 22. L'accordo è stato definito con la Fondazione Collodi proprio in questi giorni, al termine delle misurazioni effettuate riguardo l'ingresso nel giardino delle 26 macchine invitate. Tra queste, ce ne sarà una di Corrado Lopresto, uno dei più rinomati collezionisti al mondo. Nello specifico, un prototipo Maserati cabrio, che è un unicum, perché è stato fatto solo quello. Dovremo solo rispondergli che lo accettiamo sicuramente - ammette Orsi con una fragorosa risata -... E non sarà l'unica macchina prestigiosa, perché ne abbiamo anche qualcun'altra!».