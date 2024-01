Una casa dove costruire il futuro “Dopo di noi” vuol dire coraggio

Il futuro si costruisce insieme. Soprattutto il futuro delle persone con disabilità. A Filetto, Comune di Villafranca, sono ormai terminati i lavori di costruzione di un’abitazione che sarà destinata a cinque persone con disabilità grave rimaste senza genitori, o con genitori che non possono più prendersi cura di loro. "L’idea del Dopo di noi - spiega Paolo Bestazzoni - è un idea di solidarietà speciale, che significa coraggio, cura e responsabilità. Dopo di Noi è la capacità e la sfida di andare oltre il presente e al di là dell’individualità".

Nelle ultime settimane la casa ha preso vita, perché tra le sue mura e nelle stanze accoglienti, sono arrivati alcuni ragazzi, per un periodo di inserimento: un primo passo verso l’autonomia. Tutto era cominciato nel 2013 con un referendum popolare, lanciato dall’Unione dei Comuni, che prometteva un contributo al progetto vincitore. Su 103 idee presentate, ne erano state selezionate solo 10. Aveva vinto il progetto ‘Vivere per sempre’ presentato dall’Aldi, Associazione lunigianese disabili, guidata da Paolo Bestazzoni, per realizzare a Filetto la struttura residenziale legata al Dopo di noi. L’Unione si era impegnata con un contributo di 250mila euro, il terreno era stato donato dalla famiglia del compianto imprenditore Maurizio Verrieri, molto vicino all’Aldi. Tantissime persone, enti, associazioni si sono mobilitate nel corso del tempo, promuovendo raccolte fondi e contribuendo il più possibile a un progetto così importante. L’associazione da anni è impegnata per dare una risposta concreta in Lunigiana al Dopo di Noi. Non solo, da diversi anni Aldi organizza un progetto di danza terapia denominato Moving dance, che ha fortemente contribuito all’obiettivo principale dell’associazione: un futuro senza barriere e di pari dignità umana. Nella casa immersa nella Selva di Filetto 5 posti letto, niente barriere architettoniche, spazi polifunzionali e postazioni per gli operatori. Sono solo alcune delle caratteristiche della struttura, a cui si aggiungono principi di efficienza energetica, confort, materiali ecologici. "Ogni sera, prima di dormire, penso a chi si occuperà di mio figlio quando non ci sarò più – aggiunge Bestazzoni – Questo è uno dei pensieri più comuni e dolorosi per i genitori di ragazzi o bambini con disabilità. Per dare una risposta a dubbi e incertezze, è nato il progetto del Dopo di noi".