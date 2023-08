Poste di Livorno, pianeta donna: “Siamo l’86 per cento, una grande famiglia che si rinnova”

Livorno, 4 agosto 2023 – Una cassetta contenente una pergamena con i nomi dei costruttori e alcune monete dell’epoca. Fu chiusa con una paletta d’argento dall’allora sindaco. E’ il primo ’mattone’ di quello splendido palazzo in via Cairoli sede centrale delle Poste che oggi è transennato per motivi di sicurezza ma che rientra nei finanziamenti del Pnrr per ’Cento facciate’.

Le foto di Novi

Un palazzo bellissimo che abbiamo avuto l’onore di visitare, con soffitti a cassettoni e antichi strumenti del mestiere. Ci accompagna in questa visita la direttrice provinciale Pamela Quagliotti, 38 anni e una laurea in psicologia clinica. "Sono entrata in Poste al posto di mia madre – racconta – ed è stata una bella avventura. Ho girato tutta la Toscana perchè ho sempre accettato quello che mi veniva proposto. Per fare carriera bisogna essere flessibili".

E ora che è madre?

"La mia vita è cambiata perché ho una bambina di 2 anni. Quando sono rimasta incinta lavoravo a La Spezia, io sono originaria di Pistoia. Non ho avuto bisogno di chiedere, l’azienda mi ha mandato a Livorno per avvicinarmi a casa. E in poco più di un’ora ci sono".

Sempre sorridente, come sorridenti sono le colleghe. Tante donne alle Poste...

"Sì, su 298 dipendenti a livello provinciale, 258 sono donne. E nelle posizioni apicali su 59 direttori ce ne sono 44 donne".

Le Poste sono a misura di donna...

"E’ vero, c’è grande attenzione alle loro esigenze. Ma in generale c’è una bella armonia".

Cosa direbbe a un giovane che guarda alle Poste e pensa "non ci entrerò mai!"?

"Non è così. Chi è interessato può fare domanda sul sito di Poste. Ci sono persone chiamate dopo due anni. L’anno scorso abbiamo assunto 16 operatori di sportello, ogni giorno ne apriamo 160, e 5 consulenti".

Giovani per un approccio nuovo, più moderno ai servizi di Poste...

"Poste è prima di tutto un riferimento sociale per la comunità. Offriamo tanti servizi, oltre a quelli tradizionali, come Posta Energia, la polizza Guidare Sicuri, prodotti per la telefonia fissa molto importante soprattutto per gli anziani. In molti uffici abbiamo i punti Poste casa e famiglia con persone che danno informazioni chiare e precise".

E poi c’è la nuova App...

"Facilissima da usare e molto utile per abbattere le file. Perchè guardi, vede questa mappa? Sono indicati tutti gli uffici postali della zona, si può selezionare il più vicino e prenotare anche l’orario. Ne esce un qrcode che il cliente mostra all’ufficio postale e viene subito servito".

Perché la coda alle Poste è il terrore di tutti!

"Ma se uno vuole, la fila non la fa. Purtroppo questa possibilità è poco usata, pensi che ogni giorno su Livorno serviamo circa 6mila persone e solo in 300, ovvero appena il 5%, prenota il servizio. E’ un peccato".

di Michela Berti