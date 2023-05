Pin è lo scrigno delle sorprese Concerti live e serate dance Con un occhio speciale ai bambini

Tra il 2021 e il 2022: 250 concerti live, 180 serate disco, 45 incontri, 12 spettacoli, un festival multidisciplinare, 8 eventi corporate night, un pubblico di 70.000 persone. I dati del Pin – nato quattro anni fa da un’idea di Art Park - Artificio23, Nana Bianca e due imprenditori del territorio – sono da incorniciare e in crescita. Concerti live, serate dance, stand up comedy, presentazioni, incontri, talk e tanto altro per coinvolgere sensibilità e gusti diversi, per includere e stimolare cittadini e visitatori della città. Un punto di ritrovo attraversato da eventi uniti dal filo conduttore della qualità. "Pin è un progetto dalle cento facce – dichiara Leonardo Pischedda, amministratore di Art Park – . Lavora per fare rete con le più importanti istituzioni culturali del territorio. Durante la stagione invernale abbiamo avviato una collaborazione con il Teatro Civico per il progetto ‘Foyer’, accogliendo gli artisti e le compagnie teatrali in un clima informale e rilassato".

Altre volte ci sono feste danzanti scatenate, o concerti jazz, in una collaborazione con l’associazione Fare Jazz che porta artisti del panorama nazionale a mescolarsi in jam session con studenti del conservatorio. In un luogo centrale nella storia della città della Spezia come il Centro AllendePinetina, uno spazio composto da 3000 metri quadrati di giardini esterni e da un edificio di 600 metri quadrati rigenerato e riportato alle sue funzioni storiche attualizzate, con due palchi, uno spazio di coworking, sei food station (600 coperti), un ristorante centrale (180 coperti), quattro postazioni bar e due aree giochi. Pin è uno spazio restituito alla socialità nel cuore della città, tra programmazione live, cultura, incontri, studio e lavoro, bambini, cibo e bevande, ballo.

"Un’attività che mi piacerebbe venisse istituzionalizzata – conclude Pischedda –, consentendoci di programmare appuntamenti culturali di grandi dimensioni, attività per bambini, attività didattiche, e molto altro. Immaginiamo Pin come un polmone di proposte. Vogliamo diventi un biglietto da visita della città: una tappa imperdibile, per la particolarità della proposta. Quando ritorneranno a casa dovranno dire: ‘Lo sapete cosa abbiamo visto alla Spezia? Qualcosa che non c’è da nessuna parte’".

Marco Magi