Natale al Museo con Leonardo Da Vinci

di Francesco Ingardia

Il Natale 2023 dei livornesi? All’insegna dell’arte e della cultura esibita in una città che non può permettersi di "andare in letargo" passata l’estate. Per tre mesi, quindi, "dalla seconda settimana di dicembre" fino a marzo, chiusura del ‘ciclo delle grandi mostre’ in pompa magna per il Museo della Città, pronto ad ospitare la mostra dedicata a Leonardo Da Vinci. Esatto, i lavori del maestro "più brillante del Rinascimento italiano" - parola di Simone Lenzi, assessore alla Cultura - potranno esere ammirati dalle "decine e decine di migliaia di livornesi e turisti" in visita. Ma, appunto, a vedere che cosa? "Oltre dieci pezzi originali" usciti dalla penna e dal genio di Leonardo, per una "mostra di livello internazionale" che esporrà "quattro disegni in più della più imponente exhibition mai realizzata a Washington Dc nel 2022", rivela Lenzi a La Nazione. C’è però un disclaimer da fare, e cioè che le specifiche della kermesse sono ancora ‘sotto embargo’, in termini di numeri, costi, nomi, locandine e disegni "da trattare": "Ci sono contratti pesanti in ballo ancora da perfezionare. Salvo imprevisti però, rivelatoria sarà la apposita conferenza stampa - promette Lenzi -, in programma a giorni".

Assessore, ma perché puntare proprio sul Da Vinci?

"Bella domanda, le ragioni sono molteplici. La prima: Livorno come noto nasce (architettonicamente) come città moderna, sull’onda di concetti sviluppati nel Rinascimento, movimento di cui Leonardo è indubbiamente uno dei rappresentanti più brillanti. In più c’è un addentellato per cui uno dei disegni che stiamo trattando, molto molto fragile e conservato in Italia, pare fosse appartenuto a una famiglia livornese".

Il rapporto tra Leonardo e Livorno: ci sono nella storia tracce di una sua presenza in città?

"Si dice che Giuliano de Medici tra il 1502 e il 1503 incaricò lui di realizzare una accurata carta della costa occidentale toscana (Campiglia, San Vincenzo, Pisa, Livorno, Volterra e Valdera, per mezzo di una ricognizione di ‘lochi et fortezze’. Questa cartina esiste, e oggi si trova a Windsor; va da sé che da queste parti ci sarà pur passato no?".

Quale sarà il carattere dominante della mostra?

"L’influenza che Leonardo continua ad avere su tanta arte contemporanea e non solo. Più in generale, trovo utile e sano ricordare chi siamo, insieme all’alto livello di civiltà che in passato siamo riusciti ad esprimere, per non perdere la bussola e tenere la barra dritta in una fase della storia in cui viviamo un profondo smarrimento. Con questa mostra i livornesi potranno confrontarsi con una delle espressioni artistiche più pure e belle che l’umanità sia riuscita a produrre".

Perché farla partire a dicembre?

"Posto che l’amministrazione lavora alla messa a terra del progetto da più di un anno, rifiuto l’idea che una città debba spegnersi e andare in letargo a un certo punto della stagione. Livorno deve offrire motivi di interesse tutto l’anno. Ecco l’importanza di rendere Livorno più attrattiva sotto Natale, in inverno più lontana dalle rotte turistiche rispetto a città a lei vicine".

Il nome e il costo della mostra?

"Il nome definitivo ancora non c’è. Quanti ai costi: ovvio che saranno resi noti a tempo debito, a numeri certi, ma le mostre di per sé non si allestiscono per guadagnarci, quanto per attrarre visitatori, con le annesse ricadute sul tessuto economico cittadino. In ogni caso, riteniamo che la sola bigliettazione coprirà gran parte dei costi".

Chi darà in prestito i lavori? "Grandi istituzioni museali, pubbliche e private, di più non posso dire".

Tipo gli Uffizi?

Ride, senza smentire.

Parliamo di affluenza allora. Con Modigliani, il muro dei 100mila visitatori è stato abbattuto. Stavolta?

"Difficile quantificare. Certo, su Modigliani si è registrata una sorta di tempesta perfetta: una mostra su uno dei più grandi pittori del ‘900, fatta nella città natale, nell’anno del centenario…Su Leonardo sono molto ottimista, mi aspetto di vedere decine e decine di migliaia di visitatori".

Da marzo in poi, che cosa c’è in serbo per il Museo della Città?

"Da inizio anno allestiremo la parte del contemporaneo, dopo di che la parte storica va rivista per consentire mostre temporanee. Non siamo il Louvre: il Museo non può stare in piedi con la stessa collezione per tutto l’anno".

Ultimo tentativo. L’Uomo Vitruviano a Livorno: un sogno o una possibilità?

"Non esce da dove sta - sorride, ndr -, ma non è detto che non voli".