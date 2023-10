Il trenino da Saline a Volterra: "Un’opportunità da non perdere"

Una cabina di regia formata da tre comuni, Pisa, Cecina e Volterra per elaborare un documento politico che darà il via al percorso per il ripristino del collegamento ferroviario Saline-Volterra.

Un sogno? Per molto tempo lo è stato. Ma ora, dopo l’incontro che si è tenuto a Cecina il 16 ottobre, il sogno potrebbe diventare realtà anche grazie alla spinta propulsiva del Comitato per il ripristino del treno Saline-Volterra coordinato dal dottor Carlo Giustarini. Promotore dell’iniziativa Roberto Pepi presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra che ha fatto la regia mettendo insieme tutti i soggetti interessati, dal Ministero delle Infrastrutture alla Regione Toscana, schierati i sindaci dei Comuni coinvolti: Volterra, Cecina, Rosignano, Fauglia, Santa Luce, Montecatini. E Pisa con l’assessore ingegner Massimo Dringoli che, per primo, ha sottolineato la bontà di questo progetto.

A fare da cornice all’evento il presidente Pepi. "Non vi è dubbio che il ripristino del collegamento ferroviario di Volterra rappresenti un’ opportunità di grandissimo interesse per lo sviluppo turistico e conseguentemente economico dell’intera Val di Cecina, di Volterra, di Cecina e dei territori attraversati dalla linea storica Pisa-Volterra via Collesalvetti - afferma Roberto Pepi presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra - ciò non di meno, la concorrenza di competenze fra Stato e Regione e la necessità di allinearne la programmazione, nonché la presenza di problematiche da analizzare compiutamente e risolvere sul piano tecnico, organizzativo e gestionale, rendono indispensabile un raccordo diretto tra tutti i soggetti decisori interessati, nei termini previsti dalla Legge 1282017, che permetta di portare a sintesi quella progettualità condivisa senza la quale è impossibile passare da una fase meramente ideativa a quella della realizzazione vera e propria. Noi puntiamo a un ragionamento complessivo, perché il rilancio del treno da Pisa a Volterra permetterebbe di superare l’isolamento di tutta l’area interessata dalla tratta con ricadute positive e potenzialità di crescita, e come Fondazione che ha l’obiettivo primario proprio la promozione dello sviluppo socio economico del territorio ci impegneremo a coinvolgere e sollecitare chi di competenza a condividere quest’ occasione e a confrontarsi sul tema, nell’ottica di dirimere eventuali criticità e raggiungere le intese necessarie per avviare l’iter previsto dalla Legge 1282017". Ovviamente i sindaci hanno preso la palla al balzo per rilanciare anche l’opportunità di riqualificare quelle stazioncine ferroviarie finite nel degrado che potrebbero essere trasformate in nuovi punti di informazione turistica anche per la presentazione dei prodotti enogastronomici del territorio.