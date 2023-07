Golf Club ’californiano’ Ecco il campo di pratica

"La bellezza del golf è che si può giocare da bambini e anche a 95 anni". Sergio Borgioli, maestro di gol e appassionato, gestisce insieme alla consorte il campo di pratica alla California di Bibbona. Una struttura unica nella zona della Costa Etrusca, un campo per imparare a giocare a golf. Che per essere un terreno di allenamento non è proprio piccolo, dato che si estende epr tre ettari. Il Golf Club ’Le Capanne’ si trova a Bibbona, nella zona de La California, adiacente l´omonimo Camping-Village.

Il Campo Pratica, come spiega il gestore Sergio Borgioli, è aperto al pubblico tutto l´anno. E’ formato da una struttura ecocompatibile, interamente realizzata in castagno, illuminata per l´uso anche serale, composta da 8 postazioni coperte e 10 scoperte dove si pratica da un tappeto sintetico di ultima generazione, con bunker, un putting-green con innovativo materiale sintetico, segreteria, piccolo golf-shop. I costi sono veramente alla portata di tutti ed esiste una corsia preferenziale per rapporti con le scuole del territorio. "La mission del circolo – spiega Borgioli – è quella di rendere questo splendido sport olimpico alla portata di tutti".

Il bacino di utenza è molto vasto, richiamando giocatori ed appassionati in grande sviluppo, da San Vincenzo a Cecina e Castiglioncello, tutte località che possono raggiungere il campo in 515 minuti, con un bacino residenziale di oltre 100mila persone che diventano circa il doppio nei mesi estivi. A questi sono da aggiungere i quasi 100mila ospiti del Camping-Village Le Capanne. La struttura si trova dirigendosi direttamente alla sede alla California (via Aurelia km 273) o telefonando al 388 1196030.

"Chi viene qui – spiega Borgioli – può avvicinarsi a questo sport facilmente, noi offriamo l’attrezzatura per iniziare, un breve corso teorico e una lezione pratica. Poi, naturalmente ci sono vari gradi di preparazione e si può scegliere. Ma non ci sono solo i neofiti. La nostra struttura alla california offre anche la possibilità a chi è più esperto ed è già un giocatore di golf, di potersi allenare in tranquillità, sicuramente è un servizio unico nella zona".