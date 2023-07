Giulia e la sclerosi multipla "Sfumatura del carattere Ho imparato a conviverci"

di Francesco Ingardia

Livorno

Lo sport per Giulia è "una costante della vita". Così Ieri, oggi e domani. E la pallavolo? "Una seconda pelle", un vestito cucito su misura, in ogni sua declinazione. Questa è la storia di Giulia Aringhieri, 35 anni, livornese, madre, moglie, infermiera in un centro di medicina sportiva e studentesse iscritta a un master in management dello sport. Ma anche e soprattutto atleta plurimedagliata paralimpica della Nazionale di Sitting Volley, presidente dell’associazione Sintomi di Felicità e Strabilianti. All’appello però manca "un piccolo grande dettaglio della vita".

Tutto ciò fino ai vent’anni…

"Nel settembre del 2008 è arrivata la diagnosi. Ricordo la voce ferma del medico che mi dice: "Hai la sclerosi multipla". Io manco sapevo cosa fosse. Un fulmine a ciel sereno, in una vita normalissima".

Quali le sfide più dure da affrontare?

"Intanto stravolgere la mia vita a causa della malattia. Aggiustamenti rispetto a una sintomatologia, una cronicità di un male neurodegenerativo e imprevedibile a cui non ero né pronta, né disposta. Mi mandava fuori di testa l’idea che fosse lei a comandarmi, al punto da non parlarne con nessuno per anni, sintomo del totale rifiuto. Superata la fase acuta, sono stata meglio".

E oggi?

"Per fortuna, ho imparato a conviverci. Oggi vivo la malattia come una sfumatura del mio carattere. Nel tempo, sono rifiorita quando ho cominciato a confidarmi".

Come ha cambiato la malattia il suo rapporto con la pallavolo?

"Inizialmente il mio silenzio era dettato anche dal non voler mollare la pallavolo. Le chiavi di volta sono state l’incontro con Marco, oggi mio marito, e con il mondo dell’associazionismo. A cambiare è stato l’approccio alla vita, alle persone, alle cose. La transizione al sitting è stata lenta, ma parte da lì, nonostante fossi stata attenzionata in fretta dalla Nazionale. Ci tengo però a sottolineare un aspetto…" .

Quale?

"Arrivare a questi risultati vuol dire sacrificare tempo, famiglia e tanto altro. E da madre, pago un prezzo altissimo. Poi guardo mio figlio, e ripensando al bagaglio di esperienza accumulato nel tempo, sono fiera del fatto che possa contare su una madre e su un padre così appassionati in quello che fanno".

Il sitting volley ha oggi pari dignità rispetto ad altre discipline olimpiche?

"Non ancora, non del tutto. La dignità non ci è stata data, ce la siamo conquistata come gruppo, attraverso i risultati. Oggi però per fortuna godiamo del supporto e del sostegno della federazione".

Ce l’ha un sogno cassetto? "Quando smetto, un bel giorno, vorrei portare il sitting volley a Livorno, dato che ancora la città non ha una sua squadra. Oppure - aggiunge sorridendo - mi butto sulla musica. Perchè no?".