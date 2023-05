Accademia, per crescere insieme Lo spazio di Fondazione Carispezia

"È stata pensata come un nuovo polo nel centro della città, in grado di rispondere alle esigenze di studio, socializzazione e crescita dei più giovani". Aperta nel 2021, Accademia è lo spazio di Fondazione Carispezia dedicato in particolare ai giovani e agli studenti, descritto dal presidente Andrea Corradino. Obiettivo prioritario del progetto è stato mettere a disposizione un nuovo luogo di studio e integrazione, dopo l’acquisizione e la ristrutturazione da parte della Fondazione dei locali in via Vanicella 12: un’area studio e uno spazio comune, in cui possono coesistere contemporaneamente attività diverse su una superficie di oltre 300 metri quadrati. In Accademia è possibile studiare, leggere, fare ricerche, utilizzare il Wi-Fi: un luogo per la formazione, per l’orientamento e per lo sviluppo di idee innovative. A partire dallo scorso anno, Accademia ha iniziato ad utilizzare interamente gli spazi a disposizione – nel primo periodo limitati dalle restrizioni per l’emergenza Covid-19 – ed è stato introdotto il sistema di prenotazione dei posti nell’area studio tramite l’App Accademia La Spezia, registrando un’ottima frequentazione da parte degli studenti, soprattutto universitari. Ad oggi gli iscritti sono circa 2.500. Parallelamente sono iniziate differenti attività e iniziative dedicate ai giovani, sia promosse dalla Fondazione stessa che da altri soggetti, ad esempio gli incontri organizzati dalla Croce Rossa Italiana nell’ambito del progetto "Non dipendere. #Vivi" e l’inaugurazione del progetto "Storie Sconfinate", promosso dagli istituti Capellini-Sauro e Cardarelli. Nel 2022 Accademia è stata protagonista sul territorio della decima Giornata Europea delle Fondazioni, con l’iniziativa ‘Ben(i)tornati. Gesti quotidiani di rigenerazione’. Sui temi e i bisogni legati all’orientamento scolastico e lavorativo, si è invece sviluppato il progetto ‘Boost’, promosso da Fondazione Carispezia per le nuove generazioni che, da novembre, mensilmente, propone incontri e workshop dedicati agli under 30. "Da luogo di studio e aggregazione per tanti ragazzi – conclude Corradino –, Accademia sta iniziando anche ad offrire attività formative e occasioni di accrescimento, oltre ad aprirsi a realtà interessate a investire soprattutto sulle nuove generazioni e quindi sul futuro della nostra comunità".

Marco Magi