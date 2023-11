Sportage resta al top, ecco la nuova Picanto: «Estetica migliore, ideale per le famiglie»

L’inaugurazione a Empoli, in realtà, è per il Gruppo Scotti solo la prima di diverse tappe importanti, da qui al 2024. Anno in cui, in effetti, sono in agenda altre due aperture in Toscana, a rafforzare il suddetto binomio. A Pisa, ad esempio, dopo l’apertura di un temporary, si passerà ad una sede definitiva, situata vicino alla Scotti 2.0 Toyota, entro il prossimo settembre. Per quanto riguarda Siena, invece, l’inaugurazione dello showroom in Via Enea Silvio Piccolini dovrebbe arrivare nel primo quadrimestre del 2024. Lo stesso Massari, ai nostri microfoni, ha delineato un quadro più dettagliato di quelle che potranno essere le aspettative sul mercato. Sguardo al futuro. «La carta vincente, per noi e per Kia, pensiamo possa essere in primis la nuova Picanto, ma non vanno dimenticate anche la nuova gamma di EV3 ed EV5, che dovrebbe uscire proprio il prossimo anno, e la nuova Sorento. Pur con queste premesse, siamo consci che la Sportage resti il cavallo di battaglia del gruppo, la vettura che da anni vende di più rispetto a tutte le altre, e da cui dipende tanta parte della quota di vendite. Kia, per il 2024 vuole attestarsi al 4%. Personalmente, comunque, noi siamo lieti del fatto che in Toscana il brand vada davvero molto bene. Questo è per noi motivo di orgoglio, e ci dà grandissima fiducia: oltre a raggiungere la quota, pensiamo anche di poter alzare l’asticella un po’ più in alto, contando proprio sul territorio». Come già detto per le motorizzazioni, al successo di Kia potrà contribuire la possibilità oramai consolidata del marchio di soddisfare anche le differenti esigenze dei clienti. «C’è grande attesa per capire come verrà accolta dal pubblico la Picanto. Con la versione nuova, – ha proseguito Massari – siamo certi che potrà dare dei buoni risultati guardando al target delle famiglie. Il nuovo modello presenta dei sostanziosi miglioramenti anche dal punto di vista dell’estetica, e quindi potrà inoltre attirare anche un maggior numero di giovani rispetto al passato». Rivolgendosi proprio a questi ultimi, il sales manager ha voluto puntare i riflettori anche su altri due modelli un po’ sottovalutati, almeno a oggi: «L’XCeed è ancora poco considerata in tutto il territorio toscano, ma – una volta che si ha l’opportunità di vederla su strada – ha molti punti di forza ed è bellissima sia a livello di stilemi esterni che di design. In ultimo, c’è anche la Niro che, sia per quanto concerne la versione full-hybrid che la versione EV, ha davvero tante potenzialità ancora inespresse sul mercato regionale».