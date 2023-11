Sesa festeggia 50 anni e raddoppia le assunzioni

Non poteva festeggiare in un modo migliore i 50 anni di attività Sesa. Il gruppo del settore informatico con sede ad Empoli ha infatti compiuto mezzo secolo (e 10 anni di quotazione in Borsa) nel 2023, presentando il bilancio integrato che ha messo in evidenza diversi punti di crescita. Primo fra tutti quello dei ricavi, che sono passati dagli 1.5 miliardi del 2019 ai quasi 3 di quest'anno. Raddoppiato anche il dato delle assunzioni con il numero di dipendenti che, grazie ai 760 innesti del 2023, raggiunge quota 4.750 crescendo fortemente rispetto ai 2.800 di quattro anni fa. Sesa può vantare un'altissima percentuale di assunzioni a tempo indeterminato e una storica presenza femminile, come sottolineato dal Presidente e fondatore Paolo Castellacci e dall'amministratore delegato Alessandro Fabbroni: «Non sono ancora nel numero che ci piacerebbe avere, perché il personale femminile è bravo ma non sono molte le ragazze che all’università scelgono le facoltà scientifiche. Di contro abbiamo l'esempio di una società romena che abbiamo da poco acquisito in cui i 120 addetti sono tutte donne». Il gruppo empolese ha posto la sua attenzione anche sul welfare aziendale, per cui da anni è stato aperto l'asilo nido aziendale a cui presto si aggiungerà un doposcuola.