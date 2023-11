La concessionaria Brogi & Collitorti festeggia: giornata unica per il Nissan Global Award

Il duro lavoro è sempre ripagato. Lo sanno bene proprietà e dipendenti della Concessionaria Brogi & Collitorti, fresca di un prestigioso premio, il Nissan Global Award, che sarà celebrato con un'intera giornata di festeggiamenti e di attività collaborative. La concessionaria Brogi & Collitorti si sta spendendo affinché sia un appuntamento indimenticabile, ospitato nella propria sede in Via Sterpulino, a Pisa, e che coinciderà con la consegna dell'importante riconoscimento e con la sua ristrutturazione. L'evento sarà, inoltre, l'occasione perfetta per condividere lo straordinario successo della concessionaria e valorizzare il proprio impegno costante volto al raggiungimento degli obiettivi aziendali e alla totale soddisfazione delle esigenze dei suoi clienti. La speciale giornata inizierà con un innovativo Team Building, progettato al fine di rafforzare il senso di squadra tra gli ottanta dipendenti di Brogi & Collitorti. Divisi in quattro squadre, ognuna delle quali è capitanata da un coach esperto, tutti i dipendenti parteciperanno a un'entusiasmante ed emozionante competizione. Gli elementi di ogni squadra, infatti, riceveranno un kit segreto, all'interno del quale troveranno tutto il necessario per allestire il proprio albero di Natale. Al termine della sfida, quello che meglio rappresenterà le caratteristiche richieste, verrà dichiarato vincitore: alla base c'è la volontà della concessionaria di trasmettere – tanto all'interno, quanto all'esterno dell'azienda - un messaggio di collaborazione e sinergia, oltre che di gestione delle più importanti decisioni da prendere. Ma non è tutto. Il culmine dell'affascinante evento sarà denso di emozioni: sarà il turno, infatti, del Presidente di Nissan Italia, che consegnerà ufficialmente alla concessionaria Brogi & Collitorti il Global Nissan Award, un riconoscimento che sottolineerà l'eccellenza e l'impegno dell'azienda e che metterà l'accento sulla sua abilità nella promozione e nella vendita dei veicoli della casa automobilistica multinazionale giapponese. Il premio, poi, sarà anche un tributo alla costante dedizione della concessionaria, che sin dal principio della propria attività mira al mantenimento di standard di qualità elevati e all'offerta di un servizio che venga percepito come impeccabile dai propri clienti. La giornata speciale riserverà ancora alcune sorprese: Brogi & Collitorti, infatti, offrirà un'indimenticabile esperienza musicale con un DJ set del rinomato Steve Nocenti, che farà ballare e scatenare sia i dipendenti, che gli ospiti e i partner aziendali, creando un'atmosfera di festa e gioia. La concessionaria, se mai ce ne fosse bisogno, si conferma, ancora una volta, un punto di riferimento per la comunità e il premio Nissan Global Award, che rappresenta un traguardo importante e un motivo di orgoglio per l'intero team, sottolinea e certifica il loro grande impegno profuso, nell'intento - riuscito – di raggiungere l'eccellenza nel settore automobilistico.