Dopo il Coronavirus anche le guerre: come “sopravvive” un'agenzia di viaggi

La guerra tra Russia e Ucraina ha sconvolto gli equilibri geopolitici mondiali ma, a conflitto ancora in corso e lontano da una sua conclusione, una nuova guerra, stavolta in Medio Oriente tra Israele e Palestina, ha alimentato tensione e caos. Un dramma a cui assistiamo quotidianamente attraverso le immagini trasmesse dalle televisioni e che può avere ripercussioni anche a decine di migliaia di chilometri di distanza, come ad esempio per un'agenzia che organizza avventure in ogni angolo del globo. Ne abbiamo parlato con Caterina Negro, dipendente de La Girandola Viaggi di Empoli. Partiamo dalle tensioni in Medio Oriente, da sempre una delle aree geografiche più ambite. Ci sono state ripercussioni per l'agenzia? La gente si fida ancora di viaggiare, specie nelle zone limitrofe? «Premesso che monitoriamo costantemente le indicazioni fornite dalla Farnesina, proprio in questi giorni abbiamo organizzato dei tour in Giordania e i feedback che abbiamo ricevuto dalle persone che sono partite sono stati estremamente positivi. Ne abbiamo organizzati altri in Egitto, che è “a due passi” dalla striscia di Gaza, e non ci sono stati assolutamente problemi. Tutti si sono trovati bene, hanno vissuto una bellissima esperienza in totale sicurezza. Posso dire che non c'è paura, anzi, la gente ha ancora tanta voglia di viaggiare». Siamo tornati alla normalità, dopo l'ondata di Covid-19, quasi senza neanche rendercene conto, dopo un biennio complicato. Il business nel mondo del turismo, più di altri, ne ha risentito molto. Può dirci com'è la situazione attuale? «Quest'anno abbiamo raggiunto numeri addirittura superiori al periodo prima dell'ondata di Coronavirus. In particolare, abbiamo assistito a una richiesta maggiore da parte dei clienti che vogliono partire con il gruppo e l'accompagnatore dall'Italia, sia per quanto riguarda viaggi a lunga destinazione, sia per le nostre gite e i nostri weekend, a corto raggio e nel nostro Paese».