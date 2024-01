Una vita da clandestino. Poi accolto come un figlio

SAN PIERO AGLIANA (Pistoia)

Le famiglie Di Gori e Di Grassi contribuirono a salvare Alberto Saltiel, che era nato a Salonicco nel 1916 e viveva a Milano dove lavorava come tecnico specializzato. In seguito, dopo la promulgazione delle leggi razziali, fu arrestato insieme al padre Moise e incarcerato nel carcere di San Vittore.

Successivamente padre e figlio furono inviati, in condizione di libero internamento, a San Piero Agliana in provincia di Pistoia, dove allacciarono diverse relazioni amichevoli. Però l’occupazione tedesca li sorprese ancora nel territorio pistoiese, dove comunque decisero di rimanere, passando a una vita in clandestinità. Intanto anche la moglie di Moise Saltiel, Olga, li aveva raggiunti da Milano. Nella data dell’8 febbraio 1944 i coniugi Moise e Olga furono arrestati e deportati, prima a Fossoli e poi ad Auschwitz. Per fortuna il figlio Alberto, rifugiato presso la famiglia Di Grassi, sfuggì all’arresto e alla conseguente deporatzione. La sua permanenza in quell’abitazione divenne però rischiosa e dunque la famiglia Di Grassi lo mandò presso un altro nucleo familiare, i Di Gori. Contadini mezzadri, Pietro e Albina Di Gori vivevano con i loro tre figli vicino all’argine dell’Agna.

Una sera dopo le dieci qualcuno bussò alla porta e si trovarono di fronte alla scelta se accettare o meno in casa il giovane ebreo Alfredo Saltiel. Pietro e Albina misero a letto i figli, pensarono bene alla decisione da prendere perché sapevano di rischiare la loro stessa vita, ma alla fine non ebbero dubbi: "Se fosse nostro figlio vorremmo che qualcuno lo aiutasse". Dunque lo accolsero come un figlio, proteggendolo e garantendogli la sopravvivenza per oltre un anno.

Il 4 ottobre 1992 Yad Vashem ha riconosciuto Sam Di Grassi e Maria Di Grassi, Albina Di Gori e Piero Di Gori come Giusti tra le Nazioni.