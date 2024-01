Una governante per angelo custode

CAPANNORI (Lucca)

Negli anni bui delle rappresaglie nazifasciste, Clotilde Nardini lavorava come governante a casa della famiglia Sorani, a Firenze. I Sorani erano una famiglia ebrea, e quando iniziarono le prime persecuzioni e le successive deportazioni verso i campi di concentramento, non restò loro altro da fare che nascondersi. I coniugi Sorani trovarono rifugio in un convento a Sesto Fiorentino, mentre i piccoli Ornella e Silvano vennero presi in cura da Clotilde, che li portò con sé presso la sua casa in campagna a Tofori, una frazione di Capannori, in provincia di Lucca. Un luogo isolato dove per loro sarebbe stato più possibile sfuggire ai rastrellamenti. E così in effetti è stato. Ornella e Silvano Sorani, il 1° febbraio 2018, hanno preso parte a Capannori alla cerimonia di consegna del riconoscimento di Giusta tra le Nazioni per Clotilde Nardini, consegnato alla nipote Francesca.

Il 27 marzo 2017 Yad Vashem ha riconosciuto Clotilde Nardini come Giusta tra le Nazioni.