Un riparo agli Artom. La paura e la speranza a Pian del Mugnone

FIRENZE

Liberale convinto, combattente per la Resistenza, agente assicurativo di professione e giornalista per passione e necessità, Renato Fantoni nella Firenze della Seconda Guerra Mondiale era un uomo conosciuto, per essere redattore de “L’Opinione”. Per mesi questa fu l’unica pubblicazione d’informazione fiorentina in quel periodo nefasto. Fantoni era impegnato politicamente, anche nell’immediato dopoguerra, come membro della cosiddetta “Giunta della Liberazione” dall’agosto del 1944, insieme al primo sindaco di Firenze del dopoguerra, Gaetano Pieraccini. Fu poi assessore alla casa e alla nettezza urbana. Grande amico dell’ebreo Eugenio Artom (ad della compagnia di assicurazioni "La Fondiaria" fino alle leggi razziali e membro del Consiglio della comunità ebraica di Firenze), con il quale condivideva il lavoro e gli ideali del Partito Liberale Italiano e che in seguito divenne Senatore della Repubblica, Renato Fantoni e la moglie Beatrice nascosero nella propria casa a Pian del Mugnone quest’ultimo assieme alla consorte, Giuliana Treves, che nel 1951 indirizzò alla famiglia Fantoni una lettera, con parole commoventi che testimoniarono l’importante aiuto fornitogli allora: "Cari Fantoni, nell’estate del ’44 vi prodigaste tutti, la vostra accoglienza mi ha ridato la fede nella fratellanza umana. Sono passati alcuni anni ormai ma la gratitudine è ancora un sentimento vivo". A far riscoprire questo aspetto della vita dell’intellettuale fiorentino, a cui Firenze ha già dedicato la via della stazione ferroviaria di Rifredi, sono stati il figlio adottivo Piero Sarti Fantoni e la nipote della coppia, Fortunee Treves, la cui testimonianza è stata decisiva per i criteri seguiti dallo Yad Vashem.

Il 16 maggio 2016 Yad Vashem ha riconosciuto Renato Fantoni e Beatrice Fantoni come Giusti tra le Nazioni.