Un coro di voci: "Rispetto e libertà. Non abbiamo paura"

Non c’è dubbio, questo 25 novembre è segnato più di altri anni dal dolore e dalla rabbia. E lo stesso vale per tutti i trenta eventi della seconda edizione della Toscana delle donne, il progetto con cui cerchiamo di dare forza e visibilità ai diritti, ai talenti, ai meriti al femminile.

La violenza di genere ovviamente occupava già un posto di assoluto rilievo nel nostro programma. Eppure non c’è stato e non c’è incontro, a partire dalla inaugurazione al Teatro Verdi domenica scorsa, in cui il volto sorridente di Giulia non sia presente e non occupi i nostri pensieri la storia di questa ragazza che, con la laurea, doveva incominciare a cogliere le mille opportunità della vita e invece è andata incontro a una morte tanto atroce.

Risalta ancora più forte la parola scelta per questa edizione: Umanità. E sono convinta che di fronte alla disumanità di quanto è successo e, temo, succederà ancora, non si debba rispondere col silenzio ma con un coro di voci che esigano rispetto e libertà, intendo anche libertà dalla paura.

Non illudiamoci, la tragedia di Giulia ci ha colpito particolarmente, ma non è certo un caso isolato. In realtà non c’è luogo o ambiente del nostro paese dove la donna possa sentirsi al sicuro, dove non possa temere che possa succederle qualcosa, magari a opera di un cosiddetto bravo ragazzo.

Nella stessa Toscana la scia di sangue si allunga. Solo nel 2022, ci segnala l’ultimo Rapporto sulla violenza di genere, si sono registrati cinque femminicidi, sono stati oltre duemilacento gli accessi in Codice Rosa al Pronto soccorso e oltre tremila sono state le donne che si sono rivolte nel corso dell’anno a un Centro antiviolenza. Ogni volta che un femminicidio si impone alla nostra attenzione – e spero che non ci si abitui mai – è facile chiedere che non accada più. Ma poi cosa succede di fronte all’assassinio successivo?

Abbiamo certo bisogno di prevenzione, controlli, presidi di forze di polizia, centri antiviolenza. Ma vinceremo solo grazie a un impegno diretto, a una mobilitazione generale che investa le istituzioni e i luoghi di lavoro, le scuole e le famiglie, i media e quant’altro.

Per quanto ci riguarda la Toscana delle Donne non è una settimana di eventi ma un progetto che dura tutto l’anno. E quando i riflettori si spegneranno sugli eventi, proprio allora saremo più determinate ad andare avanti.

*Capo di gabinetto Regione Toscana e ideatrice della Toscana delle Donne