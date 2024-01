Un “blitz“ alla stazione. Salvi in otto: erano destinati ai campi di concentramento

AREZZO

Famiglia benestante della Valtiberina grazie al lavoro del capofamiglia, imprenditore agricolo e figura di riferimento della comunità monterchiese, Gonippo e Nova Massi nell’ottobre del 1943 entrarono in contatto – i come e i perché restano avvolti ancora oggi nel più fitto mistero – con una famiglia croata, i Lukac, composta dai due fratelli, entrambi direttori di banca a Lubiana, in Slovenia, con le rispettive mogli e prole.

Otto persone in totale che giunsero ad Anghiari in treno, diretti al campo di internamento di Renicci dove però non giunsero mai perché Gonippo si precipitò a prelevarli alla stazione della città della battaglia di Leonardo, per nasconderle poi con la complicità della moglie Nova e di altre persone di Monterchi tra la sua casa di Vicchio e altre abitazioni a Padonchia, entrambe frazioni monterchiesi. I Lukac trascorsero in Valtiberina quasi due anni, protetti dai Massi che li salvarono dal un destino atroce in un campo di concentramento, come ebrei tanto invisi al regime nazifascista di quegli anni infelici.

Il 13 giugno 2017 Yad Vashem ha riconosciuto Gonippo Massi e Nova Massi come Giusti tra le Nazioni.