Un babbo e una mamma per i bimbi ebrei rimasti soli

FIRENZE

Nel novembre 1943, quando le truppe degli occupanti tedeschi e della RSI-Repubblica Sociale Italiana mettono in atto una forte repressione antiebraica, Hulda Cassuto, dopo l’arresto del marito Saul Campagnano e del fratello Nathan Cassuto, rabbino di Firenze, e della di lui moglie, che vennero deportati ad Auschwitz, si trova da sola con i bambini delle due famiglie. Un giorno incontra Tullio Vinay, pastore evangelico all’interno della rete di assistenza agli ebrei facente capo a Elia Dalla Costa e allo stesso Nathan Cassuto, che suggeriva alla donna di affidare uno dei bambini a una famiglia cristiana la quale potesse occuparsene. Reuven Campagnano, di neanche due anni, fu così affidato ai coniugi Billour, Amato, insegnante di inglese, e Letizia, pianista, che se ne presero cura con affetto dal dicembre 1943 all’agosto 1944, tanto che il bambino iniziò a chiamarli “mamma” e “papà”. Il nome del bambino venne cambiato in Emilio, detto Mimmo. Se nelle prime settimane Hulda non riuscì a vedere il figlio, successivamente i coniugi Billour riuscirono a trovare il modo affinché la madre del bambino potesse incontrarlo in luoghi pubblici o privati, in particolare nel suo rifugio. Il 24 febbraio 1981 Yad Vashem ha riconosciuto Amato Billour e Letizia Billour, Tullio Vinay come Giusti tra le Nazioni.