"Umberto Paradossi, l'eroe sconosciuto che salvò una famiglia ebrea durante la Seconda Guerra Mondiale"

Produttore di olio di oliva, sfollato come tanti dopo l’8 settembre 1943, trovò rifugio nel Morianese. Poco distante il paese di Guamo fu il luogo scelto dalla famiglia Fernandez, livornese e di religione ebraica, per sfuggire ai nazifascisti. Paradossi, che conosceva i Fernandez da tempo, si adoperò per salvarli. L’eroismo di quei giorni contagiò anche altri, come un anonimo commerciante di carbone, che rischiò pure lui la vita, per la salvezza dei Fernandez, nascosti a Roma per circa sei mesi. Per il loro sostentamento Paradossi gli faceva arrivare delle derrate alimentari da Lucca. Alla fine a vincere furono loro, l’industriale lucchese dell’olio e il carbonaio. Nel giugno del 1944 Roma fu liberata e i Fernandez poterono uscire dal loro nascondiglio e mettersi definitivamente in salvo.

Il 24 agosto 2021 Yad Vashem ha riconosciuto Umberto Paradossi come Giusto tra le Nazioni.