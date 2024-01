Tutti i Pick riuniti alla mensa del parroco

FIRENZE

Don Giulio Gradassi era il parroco di Castiglioni, un sobborgo di Firenze. La famiglia polacca Pick, composta da Henia Pick, suo figlio, il dottor Rubin e sua figlia Sonia, era arrivata a Trieste nel 1935. Nel settembre del 1943, in direzione di Roma, si erano fermati a Firenze, dove si rivolsero al cardinale per avere assistenza. Don Luigi Gargani, parroco del convento di santa Felicita, accolse l’uomo e sistemò le donne nel convento de La Calza.

Il 26 novembre 1943, con la collaborazione dei fascisti italiani, i tedeschi fecero irruzione nelle istituzioni ecclesiastiche alla ricerca di ebrei. Enrichetta e Sonia, avvertite in tempo dalla madre superiora de La Calza, riuscirono a sfuggire al rastrellamento. Il prete, sotto la pioggia e in precarie condizioni di salute, in bicicletta andò a cercare un luogo dove farle rifugiare. Alcune ore dopo ritornò con una buona notizia: aveva trovato un rifugio.

Un mese più tardi il luogo non era più sicuro e a metà gennaio 1944 Gradassi trovò nuovamente due nascondigli per i Pick: mentre il dottore si rifugiava in un’altra parrocchia, Henia e Sonia venivano accolte dallo stesso Gradassi nella propria casa, dove divise con loro lo scarso cibo disponibile, rispettando anche le loro tradizione ebraiche, offrendosi per esempio di cuocere il pane azzimo per loro prima di Pasqua. Dopo la liberazione, la famiglia salvata si è mantenuta in contatto con don Gradassi.

Il 30 marzo del 1975 Yad Vashem ha riconosciuto don Giulio Gradassi come Giusto tra le Nazioni.