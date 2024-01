Quell’anziana ebrea che chiamò madre

SANSEPOLCRO (Arezzo)

Emma Goldschmied Varadai, vedova, viveva a Trieste con i suoi tre figli, Massimiliano, Federico e Margherita Goldstein, tutti sposati, e con le rispettive famiglie. A metà luglio del 1943 la famiglia al completo lasciò Trieste, e dopo aver fatto sosta qua e là nel tragitto raggiunse Sansepolcro nel mese di ottobre. Nello stesso periodo Federico e Margherita lasciarono la Toscana per rifugiarsi in Svizzera. Vi riuscirono nonostante per poco non finissero catturati dai nazisti. La persona che li aiutò a fuggire oltre il confine a novembre tornò a Sansepolcro per prendere anche Massimiliano, la sua famiglia e la madre di 75 anni e portare anche loro in Svizzera, ma Emma non volle. Restò a Sansepolcro, trovando rifugio dal parroco della chiesa di San Giovanni Battista al Trebbio, don Duilio Mengozzi, che la prese con sé presentandola a tutti come sua madre.

Don Duilio infatti era rimasto orfano all’età di due anni, e la loro differenza di età – era nato nel 1915 – permetteva alla messinscena di essere credibile. Emma Goldschmied Varadai iniziò a occuparsi della pulizia della casa e della canonica, oltre che di cucinare per il parroco. Spesso durante l’occupazione tedesca, ricevettero visite di soldati nazisti, ai quali lei offriva cibo e da bere, intrattenendoli con il suo tedesco che non ha mai insospettito i militari. Nel marzo del 1944 Emma chiese a don Duilio di battezzarla, e poi rimase con lui fino alla Liberazione, avvenuta nella primavera del 1945.

Il 13 giugno 2013 Yad Vashem ha riconosciuto don Duilio Mengozzi Giusto tra le Nazioni.