Ogni giorno cibo ai Servi nascosti in una caverna

GROSSETO

Livio Servi, sposato con tre figlie, era un commerciante di stoffe e proprietario di un negozio a Pitigliano, in provincia di Grosseto. Gli abitanti di Pitigliano avevano mantenuto rapporti amichevoli verso i Servi, anche dopo la promulgazione delle leggi razziali nel 1938 e anche durante l’occupazione della regione da parte dei tedeschi. Due mesi più tardi, i Servi fuggirono in campagna e vagarono per quattro mesi tra diverse aziende agricole. Nel marzo 1944 Fortunato Sonno, antifascista, si fece avanti e accompagnò i membri della famiglia in una caverna, dove rimasero fino alla Liberazione. Ogni giorno si recava nel rifugio, portando cibo e altre forniture necessarie, senza volere niente in cambio, né alcun pagamento né alcun compenso.

Il 30 maggio del 2002 Yad Vashem ha riconosciuto Fortunato Sonno come Giusto tra le Nazioni.