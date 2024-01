Nuova identità per i Saghi. Padre, madre e due figli per tre anni nel sottotetto

ANGHIARI (Arezzo)

La famiglia Saghi, composta di padre, madre e due figli piccoli, era una famiglia di ebrei tedeschi, Schaufeld, di origine polacca che si erano trasferiti a Trieste nel 1940, quando l’Italia non era ancora entrata in guerra. Successivamente la famiglia iniziò una serie di spostamenti: prima a Genova, a Nervi, poi nell’internamento forzato vicino Eboli e a Potenza. Riuscivano poi a fuggire ad Anghiari, in provincia di Arezzo, dove il capofamiglia veniva fermato da un carabiniere, che però si rivelò un aiutante prezioso, poiché fornì all’intero nucleo familiare documenti falsi e tessere annonarie. Con la nuova identità di “Scapelli”, la famiglia trovò rifugio presso i coniugi Marconi.

Giocondo era un militante del Partito Comunista ed era in contatto con il movimento partigiano, e insieme alla moglie Annina ospitò i Saghi per tre anni nel sottotetto della loro abitazione, nel centro del paese. Quando i tedeschi invasero e occuparono il paese i Marconi e altri cittadini di Anghiari provvidero inoltre al trasferimento dei rifugiati a Verrazzano, vicino Massa Carrara, dove furono accolti nella canonica del parroco. Il riconoscimento è avvenuto grazie all’interessamento di uno dei salvati, Yosef Saghi (nella foto, con la sorella Adina), che dopo essersi trasferito in Israele dopo la fine della guerra, si è poi messo in contatto coi discendenti dei Marconi, deceduti molti anni fa. Alla fine della seconda guerra mondiale salvare ebrei dai nazifascisti era mettere a rischio la propria vita. Ma per Giocondo e Annina, i Saghi erano soltanto quattro esseri umani. E in Israele i nomi di Annina e Giocondo Marconi risuonano ancora, così come il nome della città di Anghiari. posto che a Gerusalemme nessuno conosce. Nessuno tranne Josef Saghi e sua sorella Adina sopravvissuti all’Olocausto proprio grazie ai due coniugi che li hanno ospitati e protetti.

Nel dicembre 2013 Yad Vashem ha riconosciuto Giocondo Marconi e Annina Marconi come Giusti tra le Nazioni.