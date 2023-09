Messaggio dalle rive dell’Arno. Sos da Carlo Ciucchi Picchio: "Salviamo il nostro pianeta"

Inaugurata la scorsa settimana, c’è tempo fino al 29 ottobre per ammirare nella storica sede del “Circolo Canottieri Firenze”, la mostra dell’artista toscano Carlo Ciucchi Picchio, intitolata “Il nostro meraviglioso pianeta sta morendo”, presentata dal critico d’arte Gianpaolo irtinni e curata dalla poetessa Francesca Ulivelli.

Le opere sono esposte sulla riva del fiume Arno, di modo da essere visibili anche dal Corridoio Vasariano, dal Ponte Vecchio e dal Lungarno A.M. Luisa de’ Medici. e opere di Ciucchi Picchio arrivano a Firenze dopo essere state esposte a Procida, Capitale della Cultura Italiana 2022, ed a Timisoara, Capitale della Cultura Europea 2023.

"Emozionatissimo da italiano, da toscano, da mugellano, da cittadino del Mondo, da migrante dell’Arte; solidale con tutti i migranti del mondo - afferma l’artista – Il nostro meraviglioso Pianeta sta morendo, la mia Arte messaggera, approda sulle rive dell’Arno a Firenze".

“Mamma Terra$, installazione in vetroresina naviga sotto il Ponte Vecchio, Ponte Santa Trinita e Uffizi, accompagnata da Picchio, in ginocchio per lunghi tratti della navigazione, colorato di nero per metà parte del viso e del corpo abbracciato al Senegalese Melissa, insieme sventolano bandiera bianca. L’imbarcazione è accompagnata dalle musiche della Flautista Carlotta Vettori.

Carlo Ciucchi in arte “Picchio” nasce a Dicomano (Fi), paese in cui ancora oggi vive e lavora.

Si diploma nel 1977 presso la scuola Statale d’Arte di Porta Romana a Firenze nella sezione di “Decorazione Pittorica”.

Nel 1978 si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Firenze nella sezione “Pittura” con il professor Silvio Loffredo e nello stesso anno frequenta sempre all’Accademia di Belle Arti la “scuola libera Maestri Silvestro Pistolesi e Alfio Rapisardi e Pietro Annigoni.

Nel 2022 l’editore Scribo ne ha pubblicato un libro e le opere sono state esposte per la prima volta a Procida Capitale Della Cultura Italiana 2022, che diventerà una mostra itinerante approdando nel 2023 a Timisoara, Capitale della Cultura Europea 2023. La mostra di Firenze è visitabile dalle 8 alle 19,30.