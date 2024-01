Mesi di protezione all’amica d’università

FIRENZE

A Firenze Luisa Giovannozzi (nata Bezzan) ha contribuito a salvare Silvia Rossi (nata Ottolenghi), sua amica dai tempi dell’università. Silvia abitava a Morrona, in provincia di Pisa, ed era sposata con un disertore del Regio esercito e antifascista italiano. Nel 1943, quando fu avvertita che la sua vita era in pericolo, lasciava la sua casa e fuggiva con suo figlio di tre anni a Firenze, dove venne accolta dalla sua amica Luisa, che con suo marito Giorgio e i suoi genitori Emmo e Brunilde e sua sorella, la accolsero e la assistettero nella propria abitazione per due mesi.

In questo periodo Silvia rimase nascosta nella casa dei Giovannozzi, senza mai uscire di casa. La famiglia inoltre ha ospitato per una notte anche il fratello di Silvia, Gino, che era riuscito a fuggire dal carcere, e successivamente aveva trovato rifugio in Svizzera. Quando la situazione a Firenze era diventata troppo pericolosa, anche a causa dei rastrellamenti del terribile reparto servizi speciali della Repubblica Sociale, conosciuto anche come Banda Carità, Silvia decise di scappare in Svizzera, riuscendo ad attraversare il confine il 6 gennaio del 1944 insieme a suo figlio e trovando nel Paese neutrale, finalmente, un luogo sicuro.

Il 3 maggio del 1984 Yad Vashem ha riconosciuto Emmo Bezzan, Brunilde Bezzan, Lavinia Poggi, Luisa Giovannozzi e Giorgio Giovannozzi come Giusti tra le Nazioni.