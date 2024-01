Mascherato da sfollato. Niente messa per Adolfo: "E’ allergico alle candele"

MASSA CARRARA

Alessandro Sgatti era un fervente antifascista di quaranta anni, viveva insieme a sua moglie Irina e a sua figlia Luce di diciassette anni a Marina di Carrara. La famiglia Sgatti contribuì al salvataggio del tredicenne Adolfo Vitta, con la cui famiglia, che viveva a Milano, Alessandro Sgatti aveva rapporti amichevoli. Quando, nel novembre del 1943, il padre di Adolfo apprese delle razzie degli ebrei portò il figlio presso la famiglia Sgatti a Marina di Carrara. Nel marzo del 1944, il padre di Adolfo venne arrestato nella sua casa milanese e deportato ad Auschwitz, da cui non ha più fatto ritorno.

La famiglia Sgatti accolse Adolfo, trattandolo come un figlio, celando la sua identità e dichiarando alle autorità che Adolfo era uno sfollato cristiano, fuggito dalle battaglie nel sud. Gli fornirono anche documenti falsi che gli permisero di frequentare la scuola e assunsero un insegnante privato per lezioni di latino e pianoforte. Non obbligarono il ragazzo a frequentare la Chiesa, inventando una scusa per la sua assenza, raccontando che era allergico al profumo delle candele e delle spezie utilizzate durante le preghiere. Non c’è mai stato alcun accordo finanziario tra le famiglie per compensare la famiglia Sgatti per quello che hanno fatto per Adolfo.

Quando la guerra e la presenza tedesca si fece più pressante nella zona, una volta Adolfo fu fermato in un rastrellamento anti partigiano. Irina Sgatti intervenne presso i tedeschi, ottenendone così il rilascio. Quando i suoi protettori decisero di nascondersi alla macchia tra i partigiani, Adolfo si unì a loro. Rimase con la famiglia Sgatti fino a quando Marina di Carrara venne liberata. Alessandro poi lo riportò a Milano, dove si unì alle sue due sorelle.

Il 14 dicembre del 1981, Yad Vashem ha riconosciuto Alessandro Sgatti e Irina Sgatti, Luce Sgatti come Giusti tra le Nazioni.