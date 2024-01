Luzzati e il partigiano ferito. Fuga nella cassa da morto e poi insieme per giorni nella torre medievale

SIENA

Il professor Carlo Alberto Luzzati fu direttore dell’ufficio d’Igiene del comune di Pallanza in provincia di Novara fino al 1938. Dopo, a causa della promulgazione delle leggi razziali, si dovette necessariamente spostare, prima in Svizzera e poi in Francia. In seguito era approdato a Siena, città dei suoi antenati, dove si stabilì con la moglie Elena e il figlio Vittorio in una casa di periferia. Dopo la razzia di Roma del 16 ottobre 1943, anche a Siena gli ebrei iniziarono ad allarmarsi e a cercare rifugi per sfuggire a eventuali rastrellamenti.

La famiglia Luzzati fu allora ospitata dai coniugi Maria ed Enzo Casini, che era medico assistente della Clinica Chirurgica di Siena (poi direttore dell’ospedale di Volterra). Marito e moglie offrirono spontaneamente il loro sostegno ai Luzzati. Però il 5 novembre dello stesso anno anche a Siena le forze tedesche e fasciste repubblichine realizzarono un’ampia azione per catturare gli ebrei presenti nella zona. I Luzzati allora lasciarono la casa dei Casini, per non far rischiare ulteriormente i loro soccorritori, che già una notte avevano subito un’incursione di soldati tedeschi che pretendevano venisse loro aperta la porta.

Questo episodio decretò la scarsa sicurezza di questo rifugio. Dunque furono costretti a spostarsi in periferia, presso l’abitazione di Gustavo Mancini, dove restarono per due mesi. Non potendo uscire, la moglie di Gustavo Mancini, Giuseppina, forniva loro cibo e sostegno morale. La famiglia di rifugiati però doveva ulteriormente spostarsi, dopo il bombardamento di Siena della fine di gennaio 1944, verso il territorio del comune di Sovicille.

In questa zona don Vivaldo Mecacci li ospitò in una casa adiacente a una piccola chiesa abbandonata da anni, dove anche don Alfredo Braccagni, parroco di Ancaiano (gia Cajano), prestava loro soccorso, in conformità anche con la sua attività antifascista, che lo aveva visto già protagonista dell’assistenza al colonnello Enrico Montanari, in missione per gli Alleati, e di Amerigo Nugel, medico ebreo ungherese, attività per la quale era già stato sottoposto, senza risultati, a stringente interrogatorio da parte degli occupanti.

Le vicende dei Luzzati e dei loro soccorritori si intrecciano poi con quelle della resistenza locale. Dopo il 20 giugno 1944 infatti la brigata partigiana Spartaco Lavagnini, che Braccagni aveva contribuito a fondare, raggiungeva la zona e il 25 dello stesso mese ci furono scontri tra tedeschi e partigiani e alcuni di quest’ultimi rimasero uccisi. Un partigiano, gravemente ferito, Alpinolo Fabbri, venne assistito dagli ebrei rifugiati e lo trasportarono dentro una cassa da morto, fingendo un funerale, per non destare sospetti nei tedeschi, in un paese a 5 km di distanza, Tonni, dove Luzzati e il partigiano ferito restarono nei sotterranei di un’antica torre medievale per sette giorni, assistiti dalla madre di Mecacci, Caterina Vannini. Solo dopo la liberazione di Siena, avvenuta il 3 luglio 1944, il partigiano fu portato all’ospedale locale.

Il 31 gennaio 1978 Yad Vashem ha riconosciuto don Alfredo Braccagni, Enzo Casini e Maria Casini, don Vivaldo Mecacci e Caterina Mecacci, Gustavo Mancini, come Giusti tra le Nazioni.