"Leonilda Pancani, la madre coraggiosa che ha salvato famiglie ebree durante l'occupazione nazista a Firenze"

Dopo l’8 settembre 1943 Leonilda Pancani, madre di tre figli, Sonia, Franca e Alberto dette rifugio nella sua casa di Firenze per tre mesi ad alcuni profughi ebrei, tra i quali Elias Löwenwirth. Elias Löwenwirth, nato in Cecoslovacchia, era fuggito con la moglie, Lora, e sei figli verso Firenze, dove si era nascosto a casa della Pancani. La moglie e la figlia maggiore Lea, trovavano ricovero in un Convento in piazza del Carmine. Quando il 26 novembre 1943 i tedeschi irruppero nel convento, le due si salvarono facendosi passare per cittadine ungheresi. Il 5 gennaio del 1944, i nazifascisti si presentarono a casa Pancani, e prelevarono gli uomini nascosti, deportan- doli a Fossoli e poi in Germania. Anche Leonilda Pancani fu arrestata, ma poi rilasciata due settima- ne dopo. Il giorno 11 febbraio del 1999 Yad Vashem ha riconosciuto Leonilda Pancani come Giusta tra le Nazioni.