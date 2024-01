"Lelio Lai e Lina Lai: gli eroi che hanno protetto una bambina ebrea durante l'Olocausto"

Lelio Lai, dipendente di uno studio legale, viveva con la moglie Lina a Firenze. Mario Calfon, sua moglie e le loro tre figlie, avevano vissuto a Milano fino al 1942 quando, in seguito ai bombardamenti, avevano deciso di sfollare in montagna vicino Firenze. Dopo l’occupazione tedesca, nel settembre del 1943, un abitante del villaggio li avvertì che erano stati denunciati e quindi la famiglia fuggì a Firenze, dove si rivolse a un collega di Mario, Lelio Lai, che li accolse nella propria abitazione. I Calfon però si resero conto che era per loro troppo rischioso rimanere con Lelio e Lina e dunque decisero di fuggire con i partigiani in montagna. Tuttavia, in tale situazione non avrebbero potuto restare le bambine piccole, così la minore Nehama Margherita, di tre anni, restò presso i coniugi Lai, che si presero cura di lei con affetto fino alla fine della guerra, presentandola come la figlia di un parente defunto. Successivamente i Calfon con la figlia maggiore riuscirono a passare la frontiera e rifugiarsi in Svizzera, e poterono riabbracciare la piccola Nehama Margherita. Il 25 febbraio del 1996, Yad Vashem ha riconosciuto Lelio Lai e Lina Lai, come Giusti tra le Nazioni.