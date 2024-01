L’avvocato antifascista che diventò podestà

LIVORNO e LUCCA

Giovanni Gelati era un avvocato livornese che per la sua convinzione antifascista fu costretto a rinunciare alla carriera forense. Dopo che Livorno venne bombardata, nel maggio 1943, l’avvocato e la famiglia si trasferirono a Coreglia degli Antelminelli (Lucca), dove gli venne chiesto di assumere il ruolo di podestà, dato che quello in carica era stato rapito dai partigiani. Gelati, di convinzioni repubblicane, accettò senza però pronunciare giuramento al regime fascista.

La sua fu una vera stranezza: antifascista che disprezzava la retorica e le armi, si ritrovò a fare il podestà del borgo della montagna lucchese dove si trovava sfollato con la famiglia. Per mesi mediò tra i partigiani e i tedeschi allo scopo di salvare il Paese. Fu proprio durante quel periodo che salvò la vita a due bambini di origine ebraica, Piera e Arnoldo Rossi, figli del suo amico Cesarino (ricercato come esponente sionista), accogliendoli in casa come figli suoi e nascondendoli ai tedeschi e ai fascisti. Gelati con grande spirito di umanità e grande coraggio, aiutato della moglie Lydia, fece in modo che nessuno potesse sospettare che fossero ebrei, riuscendo a salvarli.

La figlia di Gelati, Giovanna, che all’epoca aveva due anni, ricorda che i due bambini, pur essendo ebrei mangiavano come il resto della famiglia anche carne di maiale. E la madre Lydia li portava regolarmente a messa per non far sorgere sospetti sui due bambini. Il riconoscimento di Giusto per i Gelati portò grande felicità anche tra la comunità coreglina che, nel 2009, aveva ricordato l’avvocato con una bella giornata e una edizione del Diario che Gelati aveva scritto durante il suo periodo da podestà.

Il 25 gennaio 2012 Yad Vashem ha riconosciuto Giovanni Gelati e Lydia Gelati come Giusti tra le Nazioni.