L’amicizia con i frati. I Franchetti, dal monastero alle foreste della Verna

AREZZO

Dal settembre 1943 al settembre 1944 gli agricoltori Francesco ed Emilia Ciuccoli fornirono rifugio a una famiglia ebrea, i Franchetti, nella zona di Giampereta, un piccolo paese di montagna in provincia di Arezzo. La famiglia Franchetti era composta dal noto pediatra Umberto Franchetti, la moglie Anny Pontremoli e le loro tre figlie, Lina di 22 anni, Celestina di 16, e Luisa di 15. In seguito all’occupazione tedesca, i Franchetti decisero di abbandonare Firenze e spostarsi in una zona più tranquilla e sicura.

La scelta cadde sul convento francescano de La Verna, luogo noto al professor Franchetti perché molti anni prima, quando venticinquenne aveva trascorso un anno come medico municipale nella zona Arezzo, aveva stretto amicizia con due monaci del monastero, padre Vigilio e frate Achille. L’amicizia si era poi rinsaldata perché nell’agosto 1943 erano tornati nella zona per una breve vacanza estiva. Quando, preoccupato per le azioni di rastrellamento sempre più intense dei nazifascisti, Umberto Franchetti si trovò a dover cercare un rifugio per la propria famiglia, sfruttò quindi questa vecchia amicizia, e frate Achille lo mise in contatto con un suo caro amico, Francesco Ciuccoli, che gli affittò una piccola e umile casa senza servizi igienici e senza acqua corrente che si trovava a Giampereta, nella zona montana di Valle Santa, abitata da solo venti famiglie.

La famiglia Franchetti fu presentata agli abitanti come una famiglia di comuni sfollati, scappati da Firenze in seguito ai bombardamenti della città, e per mascherare la loro identità ebraica la domenica si recavano a piedi al convento de La Verna, facendo credere, come buoni cattolici, di andare alla messa. Intanto Umberto Franchetti si mise a esercitare la sua attività di medico e dunque gli abitanti della zona lo ripagavano delle sue cure con beni alimentari: formaggio, uova e altri prodotti della terra. Una delle figlie, Luisa (poi Naor) ricorda di un giorno, durante l’inverno del 1943-1944, in cui Francesco Ciuccoli diceva al padre Umberto che avrebbe anche potuto non pagare l’affitto, nel caso in cui non avesse avuto i soldi. Ciuccoli avrebbe comunque accolto l’intera famiglia al suo tavolo offrendo il cibo di cui disponeva. Il 13 aprile 1944 una squadra della divisione Hermann Goering condussero in Giampereta un’azione anti partigiana e rastrellarono tutti gli uomini, compreso Umberto Franchetti, accusato di dare cure ai partigiani. Arrestato e interrogato, non venne riconosciuto come ebreo e fu dunque rilasciato dopo tre giorni.

Il 28 aprile del 2002 Yad Vashem ha riconosciuto Francesco Ciuccoli ed Emilia Ciuccoli come Giusti tra le Nazioni.