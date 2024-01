"La storia di Mario e Lina Santerini: i Giusti che hanno salvato Daniel Cassuto durante l'Olocausto"

Il manovale Mario Santerini e la moglie Lina, contribuirono al salvatag- gio di Daniel Cassuto, di due anni. La zia di Daniel, Hulda Campagnano, quando suo marito Saul fu arrestato insieme a suo fratello, il rabbino Nathan, rimase sola a prendersi cura di sei bambini, due suoi e quattro del fratello. Hulda affidò quindi alle cure dei coniugi Santerini il nipote Daniel. La coppia lo trattò come proprio figlio. Alla fine della guerra Daniel Cassuto fu portato in Israele, dove poté ricongiungersi con la madre Anna, sopravvis- suta ad Auschwitz. La donna morì poi nel 1947 in un attentato.

Daniel rimase in contatto con i coniugi Santerini nel corso degli anni, a cui scriveva regolarmente e che ha invitato anche al suo matrimonio in Israele nel giugno del 1965.

Il 28 luglio del 1966 Yad Vashem ha riconosciuto Mario Santerini e Lina Santerini come Giusti tra le Nazioni.