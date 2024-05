La Deejay Ten in città: un trionfo di sport e musica in un clima di gioia e grande festa

La Deejay Ten, considerata la corsa più amata d'Italia, ha segnato un capitolo significativo della sua storia nel 2024, facendo il suo debutto nella splendida città di Viareggio. Questo evento, curato con passione da Radio Deejay, si distingue non solo come una semplice competizione atletica, ma come una vera e propria celebrazione della musica, dello sport e del divertimento, attirando partecipanti, amatori e professionisti da tutto il Paese. Il concetto dietro la Deejay Ten è di offrire una corsa non competitiva, aperta a tutti indipendentemente dall'età o dalla preparazione fisica, promuovendo così un ambiente inclusivo e festoso. Questo evento si svolge in diverse città italiane lungo l'intero anno solare, ma l'edizione del 5 maggio 2024 a Viareggio ha avuto un sapore particolarmente speciale. La città toscana, famosa per le sue spiagge sabbiose e il suo storico Carnevale, ha fornito una cornice pittoresca e stimolante per i runner e gli spettatori. Il percorso della corsa ha abbracciato alcuni dei luoghi più iconici di Viareggio, inclusi il lungomare adornato da palme e gli storici edifici in stile Liberty, offrendo ai partecipanti una vista mozzafiato e una piacevole sfida fisica. L'evento è stato arricchito da stazioni musicali posizionate lungo il percorso, dove DJ dal vivo hanno suonato ritmi coinvolgenti per motivare i corridori e intrattenere il pubblico. Oltre alla corsa, Viareggio ha ospitato una serie di attività collaterali, trasformando l'evento in una festa a tutto tondo. Tanta musica e intrattenimento al Deejay Village, al Belvedere delle Maschere, location dove è stato possibile richiedere informazioni, ritirare pettorale e maglia, ma anche assistere ai divertenti momenti di intrattenimento con gli speaker della radio e partecipare alle svariate attività offerte agli stand degli sponsor. Presente al Village per l’occasione anche il pugile due volte vicecampione olimpico Clemente Russo trainer d’eccezione, insieme al partner McFIT, dal palco centrale per il riscaldamento muscolare a ritmo di musica utile per la preparazione alla corsa di tutti i partecipanti. Dalle esibizioni di band locali a spettacoli di danza, workshop di fitness e zone relax, c'è stato qualcosa per tutti. Anche i bambini hanno avuto il loro spazio con attività dedicate che hanno permesso alle famiglie di godere dell'evento insieme. L'accoglienza calorosa dei viareggini e la partecipazione di quasi 7mila corridori hanno dimostrato il forte appeal dell'evento. E il successo di questa tappa ha non solo rafforzato il legame tra lo sport e la cultura in città, ma ha anche enfatizzato il ruolo unificante dello sport nella comunità. Insomma, la Deejay Ten a Viareggio non è stata solo una manifestazione sportiva, ma un simbolo di come lo sport possa essere un veicolo di gioia, unità ed espressione culturale. Con il suo debutto trionfale a Viareggio, la Deejay Ten ha continuato a dimostrare il suo valore come un evento che celebra la passione per lo sport, l'amore per la musica e il piacere di stare insieme.