Jim, il salto dal treno e la corsa fra i campi

MONTEVARCHI (Arezzo)

Nell’aprile 1944 Enzo Tayar, che si faceva chiamare Enrico, ebreo sia da parte del padre maltese che della mamma bolognese, arrivò alla Consuma, nei pressi della Selva di Montevarchi. Nella casa abitata dalla famiglia Nepi, composta dalla nonna Rosa, da Bista e Stella, e dai loro tre figli Dina, Delia e Dino, che era in guerra. Dopo essere stato ospitato per alcuni mesi da altre tre famiglie nel Chianti, Enzo Tayar si presentò a casa Nepi attorno alla mezzanotte. Era affamato e stanco, e fu subito rifocillato dopo aver chiesto ospitalità. Per ricompensare dell’ospitalità aiutava nei campi e si occupava dei buoi. Enzo rimase ospite della famiglia, fin quando a giugno, presso la zona della Gruccia, transitò un treno merci con prigionieri che dovevano essere portati nei campi di concentramento.

Uno di loro, Jim Foxall, armato di un coltellino riuscì a rompere due assi del vagone e con un suo amico si gettò giù dal treno in corsa, cadendo in un fossato pieno di acqua. I tedeschi videro quanto stava accadendo e spararono ai due fuggitivi, che però scamparono ai proiettili. I due decisero di separarsi, e nonostante le ferite Jim verso le 10 del mattino piombò nei terreni dei Nepi, mentre Bista ed Enzo mietevano il grano. Era stanco, affamato, impaurito e non parlava una parola di italiano. Si fece coraggio e disse “I am a british soldier and I need help”.

La famiglia Nepi non ebbe alcuna remora e anche Jim fu ospitato. Bista allestì con le foglie e delle coperte una specie di grotta nel bosco dove i due si sarebbero potuti nascondere in caso fossero arrivati i nazifascisti, e qualche volta accadde proprio che sia Jim che Enzo passassero la notte nella grotta. Enzo e Jim rimasero ancora molti mesi nascosti dai Nepi, e tra Jim e Dina sbocciò l’amore. I due, finita la guerra, si sposarono e andarono a vivere in Inghilterra, mentre Enzo tornò a Firenze.

Il 9 ottobre 2018, Yad Vashem ha riconosciuto Bista Nepi e Stella Nepi (nella foto con Jin Foxall negli anni Sessanta) come Giusti tra le Nazioni.