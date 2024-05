Intervista all'insegnante Rossella Ricci

Rossella Ricci, insegnate dell’ASD Acrobatica e medaglia di bronzo nella categoria Master Elite 50, ha raccontato a lunghe linee come funziona questa gara: «È una competizione di pole dance dove partecipano tantissimi Paesi. Quest’anno era il decennale ed erano presenti 48 nazioni. La competizione era divisa in categorie. Io ho partecipato con due allievi alla Master 40 e alla Master 60. Io, invece, nella Master Elite 50. Io e la Master 40 ci siamo aggiudicati la medaglia di bronzo, la Master 60 l’oro. Sono rimasta contenta perché abbiamo raggiunto tutte un podio». Essendo un’eccellenza di questa disciplina, Ricci ha raccontato anche come ci si prepara e come ci si allena ogni giorno: «La mia scuola è basata su più percorsi disciplinari perché io ho fatto ginnastica artistica e tip tap del quale sono anche insegnate nazionale. Successivamente ho anche cominciato a fare pole dance e, dopo aver preso un brevetto, ho cominciato a insegnare. Spero che questa disciplina possa diventare un vero e proprio sport perché sennò sentiremo ancora qualcuno che ci dà delle spogliarelliste (ride, ndr). Gli allenamenti cominciano con il riscaldamento in cui si lavora a corpo libero. Poi si cerca di potenziare la forza e la flessibilità. È normale che più si vuole puntare in alto e più c’è bisogno di lavoro con forza e flessibilità».