In cantina al buio col terrore dei nazisti

PITIGLIANO (Grosseto)

Chana e Moszek Paserman nel 1934 lasciarono Kielce in Polonia e si stabilirono a Genova. Prima della guerra anche la sorella di Chana, Brucha Cukier, lasciò la Polonia e si unì alla famiglia. Nel giugno del 1940, quando l’Italia entrò in guerra, Moszek venne arrestato perché ebreo straniero e inviato al campo di concentramento di Ferramonti. In seguito alle suppliche della moglie, che si era gravemente ammalata.

La famiglia si trasferì quindi a Pitigliano, dove era presente una forte e radicata comunità ebraica. Nei primi di novembre del 1943, durante l’incursione del ghetto ebraico di Roma il 16 ottobre, un conoscente della famiglia, Pietro Felici, proprietario di una tenuta agricola, aveva sentito una conversazione in un bar della zona in cui un attivista fascista diceva che era stato dato l’ordine di arrestare anche la famiglia Paserman. Quella notte, Felici si affrettò verso la residenza dei Paserman e gli riferì quello che aveva sentito, convincendoli a lasciare casa immediatamente e offrendo loro un posto sicuro dove nascondersi. Uno dei dipendenti di Felici accompagnò Chana, Moszek e i loro due figli, Benedetto Davide di otto anni, e Leone Elio di cinque, nel cuore della notte in una fattoria di sua proprietà.

La famiglia veniva sistemata in una grande cantina, dove gli adulti dovevano rimanere nascosti per tutta la durata del loro soggiorno. Durante il giorno, i due ragazzi erano autorizzati a uscire e Benedetto Davide ricorda come era solito pascolare le pecore con il figlio del contadino. La famiglia si nascose in cantina per sei mesi nell’inverno del 1943- 1944. Durante questo tempo Felici li riforniva di cibo e altre necessità, facendo loro spesso visita personalmente.

Il 7 ottobre 2007 Yad Vashem ha riconosciuto Pietro Felici come Giusto tra le Nazioni.