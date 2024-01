Il viaggio del cappellano con donne e bimbe ebree

FIRENZE

Don Giovanni Simioni era un prete ai tempi della guerra, ventottenne, originario di Ormelle, in provincia di Treviso. Era il cappellano del convento di Santo Spirito a Varlungo, a Firenze, della cui chiesa don Leto Casini era il parroco. Anche Simioni faceva parte del comitato di aiuto ebraico-cristiano che faceva capo al rabbino Nathan Cassuto. Nel novembre del 1943 tredici donne inermi e alcuni bambini avevano trovato rifugio nella cantina del convento e don Simioni era il loro contatto con il mondo esterno.

Quando però don Casini fu arrestato con gli altri membri del comitato, il cardinale di Firenze decise che don Simioni avrebbe dovuto lasciare la zona e tornare temporaneamente alla sua città di origine. Simioni pensò allora che non avrebbe potuto lasciare da sole le donne, la cui sopravvivenza dipendeva da lui. Decise così di portare con lui le donne ebree rifugiate e i bambini. Il viaggio fu molto lungo, ma arrivato a Treviso, insieme ai confratelli don Angelo Dalla Torre e a don Giuseppe De Zotti, trovò sistemazioni sicure per le donne, tra cui un convento delle suore francescane in cui le rifugiate si mimetizzarono con le altre donne presenti, fingendo di essere cattoliche. Oltre a garantire un alloggio per le donne Simioni e gli altri sacerdoti garantirono loro cibo, cure mediche e assistenza morale.

L’alto prelato monsignor Giuseppe Rizzo lo menziona così: "Don Giovanni non amava ricordare il passato, ma aveva negli anni elaborato una sintesi serena dell’accaduto. Se c’è un insegnamento che ci ha lasciato, è quello che l’adulto, con la sua vita, deve essere pietra di paragone per gli altri".

Il 14 dicembre 1965 Yad Vashem ha riconosciuto don Giovanni Simioni come Giusto tra le Nazioni.