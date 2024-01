Il veterano decorato in casa del fornaio

FIRENZE

Mario Calfon, un veterano decorato della Grande Guerra, viveva a Milano insieme a sua moglie Rachele e le loro tre figlie, Clementina, Esther-Enrica e Nehama-Margherita. Nel 1942 avevamo subìto ripetute minacce, sequestri e requisizioni arbitrarie da parte di alcune bande fasciste, così Mario decise di trasferirsi con la famiglia a Firenze, sua città natale, dove aveva ancora familiari e amici. Nel mese di ottobre 1943, dopo l’occupazione tedesca, la situazione per gli ebrei era peggiorata, e un caro amico di Mario, Armando Parenti convinse la famiglia a fuggire dalla città e trovare rifugio in una località di montagna. La famiglia si rifugiò a casa di un fornaio che forniva regolarmente pane per i partigiani locali. Ai primi di dicembre, uno sconosciuto, identificatosi come un partigiano, giunse alla porta del nascondiglio della famiglia e li pregò di fuggire immediatamente perché i tedeschi erano a conoscenza della loro presenza nella casa del fornaio. I Calfon quindi fuggirono in tempo, prima dell’arrivo dei nazisti che saccheggiarono l’appartamento del fornaio, e tornarono a Firenze dove furono nascosti da Armando e Margherita Parenti.

I coniugi Parenti (nella foto) trovarono un altro appartamento dove Mario e la sua famiglia poterono rifugiarsi. I proprietari dell’abitazione inoltre si presero cura della figlia minore di due anni dei Calfon, Nehama, mentre la figlia di sei anni, Esther, fu ospitata e accudita da un altro amico. Con la consapevolezza che le loro due figlie più giovani erano al sicuro, Mario e Rachele con la loro figlia maggiore di 12 anni, Clementina, viaggiarono verso Milano e il 30 dicembre, con l’aiuto dei partigiani, riuscirono ad attraversare in sicurezza il confine con la Svizzera. Alla fine della guerra, Nehama e Esther si sono riunite con i loro genitori e la sorella maggiore.

Il 20 febbraio del 2006 Yad Vashem ha riconosciuto Armando Parenti e Margherita Parenti come Giusti tra le Nazioni.