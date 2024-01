Il riscatto da 40mila lire alla banda Carità

FIRENZE

I fiorentini Alberto Innocenti e Egisto Romoli erano soci in affari: negli anni Trenta Egisto Romoli e la moglie di Alberto Innocenti di religione ebraica, Bruna Servi, avevano aperto un negozio di stoffe, la Casa dei Tessuti. Dopo l’approvazione delle leggi razziali e la perdita della possibilità per gli ebrei di guadagnarsi da vivere dignitosamente, diverse altre famiglie residenti nel complesso si prodigarono per aiutare i parenti ebrei di Bruna Innocenti, nonché quelli perseguitati politicamente dal regime fascista. Nonostante il pericolo imminente e le dure condizioni, hanno perseverato nei loro tentativi di salvataggio e non hanno mai chiesto nulla in cambio.

Con lo scoppio della guerra e successivamente all’occupazione tedesca, Bruna Servi fu nascosta nel palazzo di via dei Pecori, sede del negozio e delle abitazioni dei due soci, insieme alla famiglia Passigli, commercianti di articoli per la casa in San Lorenzo. Insieme a loro c’erano la nipote di Alberto Innocenti, Franca Cassuto (figlia di Ugo Cassuto, ebreo e fascista che, sicuro di non essere in pericolo, si trasferì con la sua amante che per denaro successivamente lo tradì, facendolo arrestare) e Ines Servi, sorella di Bruna. Inizialmente la vita trascorse relativamente tranquilla, le famiglie ebree restavano nascoste e Alberto, Egisto e i commessi del negozio provvedevano a tutto per la sopravvivenza.

Poi iniziarono i rastrellamenti e le cose sembrarono precipitare e una squadra della banda Carità si presentò nell’abitazione di via dei Pecori e soltanto dopo che Alberto e Ernesto offrirono loro 40.000 lire, furono lasciati in pace. Un altro salvataggio riguarda poi Egisto Romoli informato che il suo conoscente Franco Pitigliano, nascosto nell’area pratese, era stato catturato. Egisto gli procurò una carta di identità falsa con il cognome cambiato in “Pitigliani”, si mise la camicia nera e andò personalmente a discutere con il capitano nazista che aveva il controllo dei deportati, riuniti in piazza Santa Maria Novella, inventandosi una storia così convincente che alla fine Pitigliano fu salvato.

Il 3 gennaio 2012 Yad Vashem ha riconosciuto Alberto Innocenti e Egisto Romoli come Giusti tra le Nazioni.