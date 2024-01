Il frate domenicano al fianco del rabbino

FIRENZE

Amico di Giorgio la Pira, priore del convento di San Marco di Firenze, Adimaro Ricotti, detto Cipriano, nacque nel 1916 a Vignole, all’epoca parte del Comune di Tizzana (oggi Quarrata, in provincia di Pistoia) e morì nel 1989 a Firenze. Nel 1972 ottenne il riconoscimento di Giusto per aver salvato la vita a numerosi ebrei. Fu sua madre, donna molto pia, a istillare nel figlio “un senso religioso profondo e solido”.

Padre Cipriano Ricotti era un frate domenicano del monastero di San Marco a Firenze che ha svolto un ruolo di primo piano nel comitato ebraico-cristiano di salvataggio degli ebrei di Firenze, che faceva capo al rabbino Nathan Cassuto. Padre Ricotti in particolare accompagnava don Leto Casini nei vari monasteri,

per trovare alloggi sicuri per i tanti profughi ebrei che arrivavano a Firenze, soprattutto in fuga dal sud della Francia. Il monastero di San Marco divenne un centro per tutti gli ebrei in difficoltà di tutto il Centro Italia. Padre Ricotti inoltre non solo ha aiutato gli ebrei perseguitati a sfuggire alla deportazione, reperendo nascondigli, ma fornì loro anche documenti falsi, carte d’identità e tessere annonarie. Quando il comitato di soccorso Delasem venne smantellato dai tedeschi, padre Ricotti si trovava a Prato, ma dopo quell’episodio tornò a Firenze e continuò la sua opera di aiuto.

Il 10 dicembre del 1972, Yad Vashem ha riconosciuto padre Cipriano Ricotti come Giusto tra le Nazioni.