Il coraggio di Ida Lenti. La bambinaia dei Toth

AREZZO

Ida Brunelli era nata a Monselice (Padova) nel 1920. A 15 anni fu assunta come bambinaia presso una coppia di artisti ebrei ungheresi, Kálmán Tóth e Yuzzi Galambos, che erano emigrati in Italia nel 1930 e che nel 1935 avevano già due figlie, Fiorenza e Lisetta, ed erano in attesa del terzo bambino, Alessandro. I coniugi Tóth non le dissero nulla sulla loro origine ebraica. Dopo l’emanazione delle leggi razziali (1938) e l’entrata in guerra dell’Italia (1940), Kálmán Tóth fece ritorno in patria per esplorare la possibilità di ritornare nel paese che la coppia aveva lasciato, mentre Yuzzi e i bimbi andarono ad abitare a Castiglion Fiorentino (Arezzo) e Ida li seguì.

Kálmán fu costretto ad arruolarsi nell’esercito ungherese, ma per le sue precarie condizioni di salute fu ricoverato in un ospedale, dove nel giro di pochi mesi morì. Dal 1942 la famiglia non seppe più nulla di lui. Yuzzi, rimasta sola, lottò per mantenere i figli e se stessa, ma nel 1943 si ammalò di cuore e morì a gennaio dell’anno successivo, non prima di raccomandare a Ida di prendersi cura dei figli, rivelandone l’identità ebraica e consegnandole a riprova un documento. Ida mantenne il segreto. In difficoltà economiche, portò in un primo tempo i bambini da sua madre Maddalena a Monselice (febbraio 1944), ma poi si decise a chiedere aiuto al podestà e ad altre persone del luogo, grazie alle quali bambini furono accolti a Noventa Padovana nell’Orfanotrofio Sant’Antonio dei Frati del Santo di Padova. Ida li andava a trovare regolarmente ogni domenica, perpetuando quel ruolo materno che aveva intrapreso con amore, responsabilità e devozione.

Alla fine della guerra si mise in contatto con la Brigata Ebraica che cercava di reperire in tutta Italia gli ebrei orfani. Uno dei soldati, Shlomo (Sever) Rovitz, dell’esercito britannico, ricorda quel giorno del 1945 quando Ida si presentò al campo con i tre ragazzini. Dopo aver verificato il suo racconto, rimase colpito dal coraggio dimostrato dalla giovane. Ida Brunelli non volle lasciare i bambini finché non fu sicura che fossero saliti a bordo della nave Meteora che partiva da Napoli alla volta della Palestina. Nel 1998 fu invitata a Gerusalemme come componente di cinquanta Giusti tra le Nazioni provenienti da vari paesi, per il 50° anniversario dello Stato d’Israele. Lì, sotto gli occhi di Alessandro (Zvi Yanai), Fiorenza (Yehudith Adler) e Lisetta (Miriam Lizeti Colombi) Ida Lenti Brunelli ebbe l’onore di deporre dei fiori a Yad Vashem, dove arde la fiamma perenne in ricordo dei milioni di ebrei caduti vittime della Shoah.

Il 24 febbraio 1993 Yad Vashem ha riconosciuto Ida Lenti come Giusta tra le Nazioni.