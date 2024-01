I Weil e gli Ascarelli. Di rifugio in rifugio . Poi l’arrivo in Svizzera con la scorta di Cugnach

FIRENZE

Vittorio Cugnach era nato in Germania nel 1903, da una famiglia italiana che rientrò in Italia durante la Prima Guerra Mondiale. Durante il servizio militare aveva stretto amicizia con Federico Weil, per la cui azienda andò a lavorare alla fine della guerra. Più tardi Federico lo impiegò come pilota e poi come il direttore della villa Weil a Firenze. Cugnach si sposa e ha tre figli che divennero amici di Simonetta e Miriam Ascarelli, nipoti di Federico Weil, che venivano a trascorrere l’estate presso la villa dello zio.

Dopo l’invasione tedesca in Italia, nel settembre 1943, Vittorio Cugnach (nella foto qui sopra con la moglie) cominciò a cercare un rifugio sicuro per le famiglie Weil e Ascarelli. In un primo momento Cugnach accompagnò la famiglia presso la famiglia Impallomeni a Impruneta. Dopo un paio di settimane però per garantire loro maggiore sicurezza decise di dividere la famiglia e portarli in piccoli gruppi in luoghi diversi: Simonetta e Miriam Ascarelli trovarono rifugio presso l’abitazione del fratello di Vittorio, a Bagno a Ripoli, mentre Federico Weil, la moglie Laura e l’anziana zia Giulia furono accompagnati e trovarono ricovero presso la madre di un noto contante, Guerrando Rigiri.

Infine, gli altri membri della famiglia – Bruno Ascarelli, Pia Ascarelli Tagliacozzo e Marta Ascarelli Weil – venivano accompagnati in altri rifugi. Vittorio Cugnach passava di nascondiglio a nascondiglio per incoraggiare i fuggitivi e portare loro notizie gli uni degli altri. Durante il periodo in cui i Weil e gli Ascarelli furono nascosti, Giulia morì e allora Vittorio Cugnach riuscì a condurre presso di loro un rabbino affinché celebrasse il funerale.

Nel gennaio del 1944 Cugnach organizzava il trasferimento della famiglia ebrea verso la Svizzera. Dapprima Simonetta e Miriam vennero accompagnate a piedi e su un carro trainato da cavalli a Firenze, dove si riunivano con i genitori. Prendevano quindi un treno alla volta di Como, sempre accompagnate da Cugnach che badava alle due bambine, tenendole lontane dai genitori, affinché non fosse loro successo niente nel caso in cui i due genitori fossero stati individuati e arrestati.

Giunti a Como, Cugnach scortò la famiglia fino al confine, assicurandosi che il passaggio avvenisse senza intoppi. Tornò poi a Firenze e sua figlia Anna Cugnach Tantulli ha ricordato che suo padre tornò dal confine svizzero, con febbre alta, e solo più tardi rivelò alla sua famiglia dove era sparito per tanti giorni. Dopo la guerra, Cugnach ha continuato a lavorare presso la villa della famiglia Weil. Dopo la sua morte nel 1970, i sopravvissuti ebrei hanno continuato a mantenersi in contatto con la vedova e i figli di Vittorio.

Il 18 ottobre 2006 Yad Vashem ha riconosciuto Vittorio Cugnach come Giusto tra le Nazioni.