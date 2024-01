I segreti di quel diario. In vecchie pagine l’eroismo delle famiglie. Angeli e Matti

FIRENZE

Pellegrina Angeli e Lisa Matti hanno ricevuto la comunicazione che Pietro (detto Pietrino) Angeli e Dina Rossetti (genitori di Pellegrina) e Armando Matti e Clementina Angeli (nonni di Lisa) sono stati riconosciuti “Giusti tra le Nazioni”. Questo importante riconoscimento è attribuito da Yad Vashem. Il merito che viene riconosciuto alle famiglie Angeli e Matti è stato quello di aver dato ospitalità alla famiglia Smulevich. La vicenda degli Smulevich parte dalla fuga da Fiume, dove il capofamiglia Sigismondo gestiva un atelier di moda, e prosegue con il suo internamento a Campagna (Salerno), poi a Firenze e infine a Prato, dove ha continuato a esercitare la professione di sarto.

In un secondo momento, alla famiglia Smulevich si aggiunse Leone, nipote di Sigismondo, anch’egli perseguitato dopo l’entrata in vigore delle leggi razziali del ’38. A essere salvati, oltre a Sigismondo, sono la moglie Dora Werczler, la figlia Ester, il figlio Alessandro e il già citato Leone (detto Leo). Nel caso degli Smulevich, per l’onoreficenza di giusti a Angelli e Matti, è stato fondamentale il ritrovamento del diario di Alessandro, in cui le vicende della famiglia sono narrate con una precisione e una ricchezza di particolari straordinari. Il rischio per chi aiutava gli ebrei era altissimo, ma per la gente di queste montagne prestare aiuto era una cosa normale. Del resto, la famiglia Matti sapeva bene cosa volesse dire essere perseguitati: il padre di Armando Matti, Angiolo, fu ucciso dai fascisti a Coniale nel 1921 e Armando, secondo una nota della Prefettura di Firenze, viene così descritto: "Professa principi sovversivi e fra i contadini del Comune di Firenzuola svolse attiva propaganda comunista e fu uno dei più tenaci sostenitori di tale idea. È un elemento turbolento e poco raccomandabile a Firenzuola".

Dopo l’assassinio di Angiolo la famiglia emigrò in Francia, dove Armando lavorava come minatore. Rientrati in Italia, durante la guerra si trovavano a Firenzuola, nel cuore della Linea Gotica, e aiutarono gli Smulevich attraverso una rete di solidarietà che comprendeva anche i parenti Angeli e Righini. I Matti, Armando e Clementina, in un primo momento, ospitarono il figlio Alessandro e i suoi famigliari nella loro casa di via Villani. Solo Alessandro rimase ancora nel capoluogo, mentre gli altri si trasferirono a Ponte Roncone, presso la famiglia Angeli. Pietro Angeli era, infatti, il fratello di Clementina.

La famiglia Righini composta da Umberto (conosciuto come “Chioccolino”) e Gelsumina Matti, inizialmente diede rifugio a Leo, il quale in seguito si ricongiunse con gli altri Smulevich proprio a Ponte Roncone. Dalle pagine del diario si comprende che Umberto Righini, è stato insostituibile per Leone e Alessandro, soprattutto nei momenti delle perquisizioni eseguite casa per casa nel capoluogo tra maggio e giugno del ‘44. Alla domanda perché avessero aiutato e nascosto ebrei la risposta era sempre la stessa: perché avevano bisogno. E l’aiuto non consisteva soltanto nel trovare nascondigli nei boschi e procurare del cibo. Per mesi hanno condiviso la casa e i pasti e quindi il rischio di essere scoperti, ma alla fine si aiutava sempre chi aveva bisogno.

Altre persone erano impegnate in questa “missione”: da quell’ultimo pezzo di Toscana, nel bel mezzo degli Appennini al confine con l’Emilia-Romagna, provenivano anche la famiglia Rossetti e la famiglia Donnini che svolsero ruoli importanti nel salvataggio degli ebrei.

Il 5 giugno 2018 Yad Vashem ha riconosciuto Pietro Angeli e Dina Angeli, Armando Matti e Clementina Matti come Giusti tra le Nazioni.