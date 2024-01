I Sadun e l’incubo dei treni piombati

SIENA

A Siena il professor Lodovico Cardini, sua moglie Lydia, i suoi figli, e il dottor Gino Cardini e Ada Cardini, sposata con il dentista Ulisse Adami, garantirono aiuto e assistenza ai sette membri della famiglia Sadun: Giacomo, sua moglie Lina Forti, il figlio Piero, la figlia Lucia, il figlio Luigi con la moglie Wanda Prato e la loro piccola figlia Annalisa. Il 18 ottobre del 1943 alcuni amici degli Adami videro i treni piombati con gli ebrei dentro e informarono gli amici senesi. Gli Adami suggerirono ai loro amici ebrei di nascondersi. Il 20 ottobre 1943 i Sadun lasciarono la propria abitazione: le donne e la bambina furono accolte nel convento di Santa Regina a Siena, gli uomini invece nella canonica di don Luigi Rosadini, parroco di S. Agnese a Vignano, che accolse oltre alla famiglia ebrea anche anche civili ricercati, disertori e uomini fuggiti dai campi di prigionia. Poco dopo i Sadun seppero dei rastrellamenti tedeschi in vari conventi di Roma e Firenze e decisero quindi di spostarsi nuovamente. Don Rosadini contribuì a sistemare prima le sole donne e poi l’intera famiglia presso la casa della anziana Elvira Pannini che offrì loro ospitalità, cibo e conforto. Ma un comando tedesco si era trasferito nella zona per cui i Sadun si trasferirono ancora, prima in una casa di contadini abbandonata, nelle colline del Chianti, e poi, dal marzo 1944, di nuovo dai Cardini e dagli Adami nel centro storico di Siena, dove le famiglie dei soccorritori provvedevano a fornire loro il cibo. Una volta inoltre, la piccola Annalisa si ammalò gravemente e dunque fu portata e curata sotto falsa identità all’ospedale dove Gino Cardini lavorava. Il 3 luglio 1944, l’esercito alleato entrò a Siena e la città fu liberata.

Il 26 ottobre 1982 Gino Cardini, Lodovico Cardini, Lydia Cardini, Ade Adami e Ulisse Adami, Elvira Pannini e monsignor Luigi Rosadini sono stati riconosciuti come Giusti tra le Nazioni.