I Kostoris e il ferroviere. Il legame di due famiglie sulle note di un pianoforte

FIRENZE

Gino Selvi lavorava presso la società ferroviaria italiana e risiedeva a Firenze con la moglie Rina (nata Paoli) e la loro figlia quattordicenne, Tamara. Dopo l’invasione tedesca e il bombardamento aereo della città, nell’autunno del 1943, si trasferirono a Vicchio di Mugello, sopra Firenze. Gino Selvi continuò a lavorare in città e si univa alla sua famiglia durante il fine settimana.

La famiglia ebrea Kostoris, originaria di Tarnopol (all’epoca in Polonia, ma oggi in Ucraina), era fuggita da Trieste a Vicchio, trovando rifugio in una piccola pensione, non lontano dalla casa dei Selvi. La famiglia era composta da Leone (Arie) Kostoris e sua moglie Natalia (nata Fiedler), i loro figli Isacco e Giacomo, e il fratello di Natalia, Simha Scimon Fiedler, e sua moglie Hanna. Tamara Selvi suonava il pianoforte e si esercitava quotidianamente per ore e ore. E il ventenne Isacco andava ad ascoltarla. Le due famiglie però non si conoscevano.

Un giorno Gino Selvi bussò alla porta dei suoi vicini di casa mostrando loro un avviso apparso sul giornale La Nazione del 1° dicembre 1943, in cui gli ebrei venivano dichiarati nemici della Patria e si ordinava che dovessero registrarsi presso la locale stazione di polizia. Gino Selvi, comprendeva la natura di quell’annuncio e sapeva che si trattava di un momento che avrebbe determinato il futuro dei proprio vicini in maniera radicale. Quindi li esortò a prendere alcuni effetti personali e lasciare immediatamente la pensione, e insieme con la sua famiglia si diressero nel suo appartamento di Firenze, dove rimasero nascosti fino alla Liberazione della città, nell’agosto del 1944. Non era con loro il figlio Isacco che nella primavera del 1944 era riuscito a passare la frontiera per la Svizzera. Nel piccolo appartamento condividevano il poco cibo disponibile.

Il 26 dicembre del 2005 Yad Vashem ha riconosciuto Gino Selvi e Rina Selvi come Giusti tra le Nazioni.