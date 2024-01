I conventi di clausura. Si aprono per accogliere i tanti rifugiati ebrei

FIRENZE

Gli anni del fascismo e della guerra furono per don Corsini anni di profonda amarezza, nel vedere tanti borghigiani gli uni contro gli altri. Durante la guerra di Liberazione fu punto di riferimento per i partigiani, per la popolazione emigrata sul monte Giovi e per tutti coloro che gli chiedevano aiuto. Fece aprire il convento di clausura delle suore domenicane, per farvi entrare di nascosto partigiani feriti.

Don Ugo Corsini nacque nel 1887. Fu prete a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze a partire dal 1928. Come prelato del Mugello e uomo di buona volontà provvide, durante i tragici momenti della fine della Seconda Guerra Mondiale, a nascondere una famiglia di ebrei, gli Spiegel, salvandoli dalla deportazione nazista. Nel dicembre del 1943 una giovane famiglia di ebrei di Trieste, composta da Guido Spiegel con la moglie e i due figli, si vide costretta ad abbandonare la propria città per sfuggire alla furia nazifascista, prendendo il primo treno a disposizione.

Nella loro fuga si ritrovano per puro caso a Borgo San Lorenzo; smarriti e stremati, si rivolsero al prete del luogo, don Ugo Corsini, che dette loro asilo e li mise in contatto con Antonio Gigli, impiegato dell’anagrafe che, mettendo a repentaglio la propria vita, riuscì a procurare dei documenti falsi che permisero alla famiglia Spiegel di scampare alla sicura deportazione e alla morte. Per la sua ottima conoscenza della lingua tedesca, Guido Spiegel si rese utile alla lotta partigiana e collaborò con le formazioni locali infiltrandosi nel comando centrale tedesco di stazione a Borgo passando messaggi e informazioni. Con la Liberazione la famiglia decise prima di rientrare a Trieste e, dopo qualche anno, di partire per Israele.

Il 17 febbraio 2013 Yad Vashem ha riconosciuto don Ugo Corsini e Antonio Gigli come Giusti tra le Nazioni.